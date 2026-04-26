SODERCAN organiza con la Cámara una visita agrupada a la feria Eurosatory de París con agendas B2B personalizadas - SODERCAN

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), en colaboración con la Cámara de Comercio de la comunidad, ha lanzado la convocatoria para la participación agrupada de empresas cántabras en Eurosatory 2026, uno de los principales eventos internacionales del ámbito de la defensa y la seguridad, que se celebrará en París del 15 al 19 de junio.

La actuación contempla la visita a la feria y el desarrollo de agendas de reuniones B2B personalizadas, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas de Cantabria a nuevos mercados internacionales, potenciales clientes, socios tecnológicos e instituciones del sector.

Eurosatory, de carácter bienal, se ha consolidado como uno de los grandes encuentros internacionales del sector, con la participación prevista de más de 2.000 expositores de más de 60 países y una asistencia aproximada de 62.000 visitantes profesionales procedentes de más de 150 países, ha destacado SODERCAN en nota de prensa.

Así, ha valorado que la feria es un escaparate "clave" para la presentación de avances tecnológicos en ámbitos como sistemas terrestres y aéreos, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica y gestión de crisis.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de abril a través del siguiente formulario habilitado en la web de SODERCAN https://www.sodercan.es/inscripcion-visita-a-la-feria-eurosa...

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

En cuanto a los costes, las empresas participantes deberán abonar únicamente la cuota de inscripción de 150 euros + IVA, además de los gastos de viaje.

La entrada a la feria y el coste de la agenda de reuniones B2B serán asumidos íntegramente por SODERCAN en el marco del convenio con la Cámara para el desarrollo del Plan de Acciones de Promoción Internacional 2026.

Las agendas de reuniones serán organizadas con la colaboración de la consultora especializada IeTeam.

La acción está dirigida a empresas cántabras que cumplan las Normas de Participación Agrupada en Ferias, y se requiere un mínimo de cinco empresas participantes para su celebración.

Aquellas interesadas pueden consultar la convocatoria completa y formalizar su inscripción a través de los canales habituales de SODERCAN.

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CANTABRIA

La participación en Eurosatory 2026 se enmarca dentro del I Plan de Internacionalización de Cantabria, impulsado por la Consejería de Industria a través de SODERCAN para potenciar la internacionalización del tejido empresarial como factor clave de competitividad.

Según ha explicado el consejero de Industria, Eduardo Arasti, se pretende que Cantabria "exporte más". Es decir, que aumente el número de empresas exportadoras y amplíe el ámbito geográfico de las exportaciones, especialmente en sectores estratégicos como el metalmecánico, el agroalimentario, las nuevas tecnologías de la información (TIC) y otros sectores industriales con potencial exportador, ha señalado.

También ha destacado que el I Plan de Internacionalización es una herramienta para potenciar la incorporación de talento en el sector, fomentar la digitalización y la innovación, fortalecer las iniciativas de las empresas que ya tienen experiencia y captar a nuevas pymes con potencial exportador.