Archivo - SODERCAN organiza una jornada sobre Inteligencia Artificial aplicada a la internacionalización de las empresas - SODERCAN - Archivo

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), celebrará el 6 de octubre, de 10 a 12 horas en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico, una sesión de carácter práctico sobre 'Inteligencia Artificial aplicada a la Internacionalización Empresarial', para ayudar a las empresas cántabras con actividad internacional a incorporar la IA en sus procesos de expansión exterior.

La jornada permitirá a las empresas conocer de forma práctica cómo las nuevas herramientas de IA pueden contribuir a mejorar la captación de clientes internacionales, optimizar los procesos comerciales, automatizar tareas y obtener información estratégica para la toma de decisiones en mercados exteriores.

La participación en el taller es gratuita previa inscripción y está dirigida a empresas y profesionales autónomos de Cantabria con interés en mejorar sus capacidades de internacionalización mediante el uso de tecnologías avanzadas.

Esta actuación se enmarca en el desarrollo del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, impulsado por la Consejería de Industria, a través de SODERCAN, y da continuidad a las acciones que la empresa pública viene desarrollando para fomentar la transformación digital y la competitividad internacional del tejido empresarial de la región.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha explicado que el objetivo es que las empresas cántabras "conozcan de primera mano las posibilidades que ofrece esta tecnología y dispongan del acompañamiento necesario para incorporarla con éxito a sus estrategias de internacionalización".

Durante el taller se abordarán tres ámbitos clave de aplicación de la IA en la internacionalización empresarial. Por un lado, se analizarán herramientas orientadas a mejorar la visibilidad de la empresa y de sus productos en los nuevos buscadores basados en Inteligencia Artificial.

Por otro, se mostrarán soluciones para identificar clientes y distribuidores internacionales utilizando IA, LinkedIn y otras fuentes de información; y se presentarán aplicaciones para la generación de análisis de mercado, materiales comerciales multilingües y automatización de tareas administrativas y de seguimiento comercial.

La jornada incluirá además demostraciones en directo sobre creación de fichas de producto en varios idiomas, prospección comercial internacional, elaboración de informes de mercado y utilización de agentes de IA capaces de responder consultas y automatizar determinados procesos empresariales.

Asimismo, las empresas podrán participar en un diagnóstico exprés que les permitirá identificar posibles aplicaciones concretas de la Inteligencia Artificial adaptadas a su actividad y objetivos de internacionalización.

El taller servirá también para presentar el programa Cantabria Digital, que ofrece a las empresas participantes un servicio gratuito de acompañamiento especializado para implantar soluciones de IA en procesos reales de negocio internacional.