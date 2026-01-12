SODERCAN organiza seminarios de iniciación a la exportación en Potes, Corrales y Torrelavega - SODERCAN

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha organizado un ciclo de seminarios de iniciación a la exportación, dirigido a empresas que están dando sus primeros pasos en los mercados internacionales.

Se trata de seminarios breves, de una hora de duración, que se celebrarán los días 14, 15 y 22 de enero en Potes, Corrales y Torrelavega, abiertos a empresas, autónomos o emprendedores con interés en exportar o iniciarse en la exportación, ha informado el Gobierno.

Esta acción forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, y está impulsada desde SODERCAN en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, ICEX España Exportación e Inversiones y los tres ayuntamientos.

El objetivo de estas sesiones es dar a conocer los servicios de apoyo disponibles para la internacionalización, que incluyen el servicio de primer contacto y el Autodiagnóstico Exportador; el programa de identificación de la capacidad exportadora; y el programa ICEX Next de apoyo a la internacionalización.

Los seminarios de iniciación a la exportación tendrán lugar el próximo miércoles, 14 de enero, a las 11 en el Centro de Estudios Lebaniego, en Potes (calle Santa Olaja s/n); el 15 de enero a las 10 horas en el Centro Social La Rasilla de Los Corrales de Buelna (calle San Jorge, nº2); y el 22 de enero a las 10 horas en el CPIT-Centro de Promoción e Innovación Tecnológica de Torrelavega (calle Balbino Pascual, s/n).

Para cualquier duda o información complementaria, los interesados puede ponerse en contacto con el Grupo de Acción Local Liébana (acte@comarcadeliebana.com), las Agencias de Desarrollo Local de Los Corrales de Buelna (942 83 00 11 / adl_msolana@loscorralesdebuelna.es / adl_sperez@loscorralesdebuelna.es) y de Torrelavega (942 84 71 00 / mrfernandez@adltorrelavega.org / jdiaz@adltorrelavega.org o con el Área Internacional de SODERCAN (942 29 00 03 / internacional@sodercan.es).

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha recordado que el I Plan de Internacionalización de Cantabria es una hoja de ruta consensuada con todos los organismos vinculados al tejido empresarial que contará con un presupuesto de 13,5 millones de euros hasta 2028 para hacer de Cantabria una región más abierta al mundo y consolidarla en los mercados internacionales.

Este plan impulsado por SODERCAN busca aumentar el número de empresas exportadoras; que las que ya lo hacen, exporten más y, además, amplíen sus mercados más allá de Europa; potenciar la incorporación de talento en el sector exportador regional; fomentar la innovación y la digitalización en la internacionalización; y crear la "marca Cantabria-España", mediante la puesta en valor de sectores estratégicos industriales de la región.

El plan ofrece un itinerario específico según el sector, tamaño y fase de exportación en la que se encuentra cada empresa, y tiene un alto enfoque sectorial, identificando oportunidades y tendencias relevantes para los sectores clave identificados: TIC, metalmecánico, agroalimentario y otros con potencial exportador.