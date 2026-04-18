Sucesos.- Sofocado el incendio de tres contenedores en Lantueno - 112 CANTABRIA
SANTANDER 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos del Gobierno de Cantabria han sofocado este sábado un incendio que ha afectado a tres contenedores de recogida de residuos en la localidad de Lantueno, perteneciente al municipio de Santiurde de Reinosa.
Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria a través de su perfil en la red social X, el fuego también ha afectado también a la ventana de una residencia cercana a los contenedores.