Sofocado un incendio de vegetación en Reinosa que obligó a cortar el tráfico ferroviario

Un bombero trabaja en apagar el fuego en rollos de hierba - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este martes un incendio de vegetación en Reinosa, que obligó al corte del tráfico ferroviario de la línea C1 entre este municipio y Lantueno. Han trabajado en sofocar las llamas dos dotaciones durante seis horas.

Para apagar el fuego, que también afectó a grandes rollos de hierba, los efectivos autonómicos contaron con la ayuda de un particular que intervino con una retroexcavadora.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó para atender el suceso a agentes de la Guardia Civil, a la agrupación de Protección Civil del municipio y a la Policía Local, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

La conexión ferroviaria se restableció de forma gradual, según ha indicado Adif.