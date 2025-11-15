Sofocado un incendio de vegetación en la zona de Rostrío en Santander - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Santander han sofocado esta madrugada un incendio de vegetación que se ha registrado en la zona de Rostrío.

Hasta el lugar, los efectivos santanderinos han desplazado un camión autotanque y en la intervención han participo seis bomberos, según ha informado el Cuerpo en su red social 'X'.

Además, a lo largo de esta mañana, han revisado fachadas y quitado ramas que dificultaban el paso de vehículos en las calles Doctor Marañón y Marqués de la Hermida.