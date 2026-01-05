Solucionada la incidencia del tren Madrid-Santander detenido en Valladolid por hielo

Archivo - Alvia - CEDIDA - Archivo

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tren Alvia que partió esta mañana de la estación de Chamartín, en Madrid, con destino Santander y que quedó detenido temporalmente en el municipio vallisoletano de Valdestillas por acumulación de hielo en los rodales ha podido continuar la marcha.

Adif informó en redes sociales de la incidencia a las 10.17 horas y a las 10.59 anunció que la incidencia había finalizado y el tren había podido continuar su marcha.

La incidencia en este tren --el AV 4273-- también afectó a otro (el Alvia 4272), que también estuvo detenido en Valladolid.