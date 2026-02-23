Solvay anuncia un ERE de hasta 77 trabajadores en su planta de Barreda

Archivo - Fábrica Solvay - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Solvay ha anunciado esta tarde que plantea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de hasta 77 trabajadores en su planta de Barreda, en Torrelavega, en la que también ha tomado la "decisión estratégica de optimizar su capacidad de producción" de carbonato sódico a partir del tercer trimestre de este año.

"Si bien el plan conlleva una reducción neta de un máximo de 77 puestos de trabajo, Solvay está comprometida a gestionar responsablemente el impacto social en estrecho diálogo con los representantes de los trabajadores", ha expresado la compañía.

En un comunicado, ha explicado que se trata de una "necesaria reorganización estratégica" para "garantizar la viabilidad a largo plazo" de la fábrica cántabra.

"Al ajustar la capacidad de producción de carbonato sódico a 420 kt por año, estamos abordando directamente los desafíos estructurales del mercado, como el exceso de capacidad global y las desventajas de costes insostenibles en Europa", ha argumentado Solvay.

Según la dirección, esta medida "permite continuar invirtiendo en nuestro futuro, preserva plenamente nuestras operaciones esenciales de bicarbonato sódico y asegura el futuro a largo plazo de las actividades restantes".