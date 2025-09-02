Sorogoyen o Bollaín participarán en el Festival de Cine de Santander, que estrenará la primera ficción de Alex Galán

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, presenta en rueda de prensa, el Festival de Cine de Santander. - GOBIERNO

Se celebrará del 12 al 18 de septiembre en diferentes puntos de la ciudad e incluye un ciclo dedicado a Luis Buñuel

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cineastas como Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín, Carlos Bardem, María Zamora, Luis Tosar o Nacho Vigalondo participarán este año en el Festival de Cine de Santander, que celebrará su novena edición del 12 al 18 de septiembre en diferentes espacios de la ciudad y que incluye un ciclo dedicado a Luis Buñuel en homenaje por el 125 aniversario de su nacimiento.

El evento contará este 2025 con una selección de películas que abarcan desde óperas primas iberoamericanas, títulos con dirección o producción cántabra o cine de autor del año, incluye el estreno mundial de 'Valle blanco, Gallo negro', el primer largometraje de ficción del español Álex Galán.

Esta proyección que abrirá la sección oficial de 'Óperas primas' dedicada a primeras y segundas películas de ficción iberoamericanas no estrenadas en nuestro país, con siete a concurso que se podrán ver en el Centro Botín, organizador del certamen junto a Morena Films.

Se trata del mismo número de obras que competirá en el apartado 'Cantabria Infinita', de filmes dirigidos o producidos por cántabros y que inaugurará 'Daniela Forever', del director Nacho Vigalondo, y que contempla también la proyección -en la Filmoteca, como todas las películas de esta sección- de 'Mikaela', de Daniel Calporsoro y protagonizada por Antonio Resines.

En el apartado de homenajes incorpora la figura del 'Invitado de honor' que, en esta ocasión, será Sorogoyen, que impartirá una clase magistral el día 18 en el Centro Botín.

En este ámbito, el FCS ha otorgado este 2025 a Carlos y Javier Bardem el Faro Verde, dentro de la sección 'Medioambiente' y que incluye además el concurso de cortometrajes con el foco puesto en el entorno natural de Cantabria. Con motivo de la entrega del premio, se proyectará el documental 'Santuario', dirigido por Álvaro Longoria y protagonizado por ambos hermanos.

La programación del festival, que se desarrolla también en los Cines Embajadores y en el Casyc, se ha presentado este martes en el Auditorio del Centro Botín, en un acto en el que han intervenido la directora ejecutiva de este espacio, Fátima Sánchez; el copresidente del festival, Álvaro Longoria; la directora del mismo, Júlia Olmo; el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

PROGRAMA

El programa, complementado con otras actividades, como encuentros con directores y coloquios, ha introducido también en la sección oficial Operas Primas 'Cocodrilos' (México), dirigida por J. Xavier Velasco; 'Muña, muña' (Argentina), de Paula Morel Kristof; 'Lo que queda', también de Argentina y de Mariel Escobar; 'Nancy' (Argentina), de Luciano Zito; 'La naturaleza de las cosas' (Chile-Brasil), de Rafaela Camelo, y 'La búsqueda de Martina' (Brasil-Uruguay), de Márcia Faria.

La sección 'Cantabria Infinita' incluirá además la proyección de 'Playa de lobos' de Javier Veiga y protagonizada por Marta Hazas; 'El poder del silencio' de Saúl Pérez Ruano; 'El reto y mucho más' de Mario de Benito y Rodolfo Montero; 'Código Martos' y '¡Olvídate del cine!', entre otros títulos, que serán clausurados por 'The sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria y fuera de concurso.

En el apartado de proyecciones especiales, una sección no competitiva, se verán películas premiadas tanto a nivel nacional como internacional, caso 'La furia' de Gemma Blasco; 'Sorda' de Eva Libertad; 'El jockey' de Luis Ortega, y cerrará la sección 'Sirat' de Oliver Laxe, triunfadora en el último festival de Cannes.

Las secciones Sundance TV, Orígenes --que en esta edición está dedicada a Buñuel--; los cortometrajes dedicados al medio ambiente; la 'Tarde más Corta', con trabajos de pequeño formato realizadas por jóvenes entre 18 y 30 años; Jornadas de Jóvenes Realizadores Cántabros, donde se proyectarán siete cortos, y otras propuestas como mesas redondas y laboratorios, completan el programa.

HOMENAJES

En lo que refiere a homenajes, se incorpora este año la figura del 'Invitado de honor' que, en esta ocasión, será el director Rodrigo Sorogoyen, que impartirá una clase magistral el día 18 en el Centro Botín.

Con motivo de la proyección de 'Sirat' se contará con la presencia de su realizador Oliver Laxe y el productor Domingo Corral. La productora María Zamora, y el acto Luis Tosar, serán los Faros de Honor de este año; la cineasta Icíar Bollaín será homenajeada con el Faro de Honor 'Carlos Saura', y los hermanos Carlos y Javier Barden, serán reconocidos con el Faro Verde en agradecimiento a su labor en la promoción del entorno natural y la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

Asimismo, el actor argentino, Nahuel Pérez Biscayart, será reconocido con el Faro 'Dos Orillas', y la directora y guionista Clara Roquet, con el Faro Talento Joven, nuevo premio para reconocer la trayectoria de jóvenes cineastas. La película de Cesc Gay 'Mi amiga Eva' será la encargada de clausurar la novena edición del FCS el día 18 de septiembre, tras la entrega de premios.