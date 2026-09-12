Sorogoyen inaugura el Festival de Cine de Santander que este sábado entrega su Faro Verde a Elena Anaya

Marta Medina y Rodrigo Sorogoyen abren el Festival de Cine de Santander - FCS

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del Festival de Cine de Santander (FCS), organizado por Morena Films y el Centro Botín, ha comenzado este viernes con la primera sesión de los 'Diálogos entre cineastas', donde el director Rodrigo Sorogoyen ha mantenido una conversación con la cineasta y periodista Marta Medina.

El evento entregará este sábado, a las 20.30 horas en el auditorio del Centro Botín, sus premios Faro de Honor Carlos Saura a Alauda Ruiz de Azúa y Faro Verde a Elena Anaya.

Durante el diálogo, Sorogoyen ha comentado aspectos de su película 'El ser querido', elegida por la Academia de Cine en la terna para para representar a España en los Óscar y que se ha presentado ayer en el marco del certamen.

Ha explicado que él y su colaboradora habitual, Isabel Peña, pensaron en una historia que se alejara de los géneros que ya habían tocado anteriormente y, "a partir de ahí", se les ocurrió "una historia sobre paternidades, sobre una hija que ha sido abandonada", pensando desde el principio en Javier Bardem y Victoria Luengo.

"Fue una apuesta desde el comienzo hacer una superproducción para enfocarnos al final en una cosa íntima; la película habría sido distinta si no hubiéramos ido por ese camino, pero creíamos que, por un lado, era algo novedoso. Es un poco ir a contracorriente y eso siempre me interesa", ha asegurado.

Sobre el personaje de Esteban Martínez, el aclamado director de cine que interpreta Javier Bardem, ha apuntado que les "gustaba mucho el viaje del ganador que termina perdiendo algo, queríamos una persona que se propone algo al principio de la película y no llega a conseguirlo", pero también, ha añadido, se ha puesto mucho cuidado en el personaje de la hija, "porque para nosotros era importante el equilibrio, queríamos que todo fuera muy equilibrado".

ARRANCA EL FESTIVAL

La inauguración de esta décima edición del Festival ha contado con la presencia del copresidente y la directora del evento, Álvaro Longoria y Julia Olmo, respectivamente; el consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad; la presidenta del Festival, Lucrecia Botín; la presidenta del Parlamento cántabro, María José González Revuelta; la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez; y la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez.

Longoria ha agradecido la colaboración a todas las entidades e instituciones que hacen posible la celebración de este Festival que, 10 años después de su creación, "sigue apoyándose en los mismos pilares: juventud, creación e interacción entre público y creadores. Todo con el apoyo de los santanderinos, que es lo que hace posible todo esto", ha recalcado.

En este sentido, ha destacado el interés del certamen por apoyar a los más jóvenes para lo que ha resaltado iniciativas como las proyecciones escolares o el taller 'Fotograma a fotograma', que se ha puesto en marcha este año en La Fábrica de Creación, dirigido a jóvenes creadores que están iniciando su carrera en el cine.

Por su parte, el consejero de Cultura ha reafirmando el respaldo del Gobierno al Festival, que se consolida "como un espacio clave para el fortalecimiento de la industria audiovisual regional" y del que ha destacado "su crecimiento y capacidad para conectar a creadores y público".

También ha trasladado el apoyo del Ejecutivo regional al sector audiovisual "como motor de desarrollo cultural, social y económico".

En este sentido, ha destacado la consolidación de Cantabria "como uno de los destinos más atractivos y rentables para el rodaje de películas y series" y ha mencionado que ha sido escenario de producciones como 'Los Otros', 'Primos', 'Altamira', 'Diecisiete' o 'Airbag'.

Tras la inauguración oficial, se ha estrenado la película 'Citas', de Gemma Ferraté, quien tras la proyección ha participado en un coloquio moderado por Adela Mac Swiney en el que han intervenido también Pau Freixas, productor, y los actores Christian Checa y Berta Castañé.

ENTREGA DE LOS FAROS

Con la entrega del Faro de Honor Carlos Saura, el Festival reconoce a Ruiz de Azúa tanto su consolidada trayectoria cinematográfica como su influencia sobre las nuevas generaciones de creadores.

Por su parte, el Faro Verde galardonará la trayectoria de Elena Anaya, "siempre comprometida con la protección del entorno natural".

Y es que la actriz ha prestado su voz y su imagen a iniciativas de sensibilización ambiental y ha colaborado con proyectos documentales que ponen el foco en la protección de los ecosistemas marinos, contribuyendo a acercar esas problemáticas al gran público.

Anaya es quien ha puesto su voz en la versión en castellano del documental 'Las estaciones' (Les saisons), una producción francesa dirigida por Jacques Perrin y Jacques Cluzaud que gira en torno a la naturaleza y la relación del ser humano con los animales desde la última Edad del Hielo que se podrá ver en el Teatro Casyc a las 20.15 horas.

FESTIVAL

Organizado por Morena Films y el Centro Botín, el Festival de Cine de Santander celebra su décima edición hasta el 17 de septiembre y las actividades y proyecciones se reparten en seis sedes: Centro Botín (auditorio interior y anfiteatro exterior), Filmoteca de Cantabria, Fundación Caja Cantabria (CASYC), Cines Embajadores, Cines Los Ángeles y La Fábrica de Creación.

Destaca el estreno de 'La patria de los heladeros', dirigida por Maite Vitoria Daneris, dentro de la sección Oficial Cantabria Infinita a competición.

La película, que cuenta la historia de los helados pasiegos, continuará posteriormente su recorrido en el Festival de Cine de San Sebastián.

Por su parte, se sumarán a los reconocimientos la directora Gemma Blasco que recibirá el Faro Talento Joven. Como invitado de honor, se contará con la presencia de Juan Antonio Bayona.

En la sección Orígenes, cuatro directores de prestigio presentarán sus películas: 'Tasio', de Montxo Armendáriz; 'Cosas que nunca te dije', de Isabel Coixet; 'Las niñas', de Pilar Palomero, y 'Ópera prima', de Fernando Trueba.

Toda la programación está disponible en la página web https://festivalcinesantander.com/, así como la venta de entradas.