STEC, ANPE y UGT dan un ultimátum de siete días al Gobierno antes de rebajar las horas de formación pactadas

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de la Junta de Personal Docente (ANPE, STEC y UGT) ha dado un ultimátum de siete días al Gobierno de Cantabria antes de endurecer las condiciones pactadas hasta el momento, de forma que, si la Consejería de Educación no firma el acuerdo sobre la adecuación docente registrado esta mañana en la sede del Ejecutivo autonómico, el miércoles 19 de noviembre --cuando se cumple un año del inicio de las negociaciones-- rebajarán de 150 a 120 las horas de formación acordadas para cobrar los sexenios.

El acuerdo registrado es el mismo propuesto hasta el momento, que retira la 'cláusula Silva' --denominada así por el consejero de Educación, Sergio Silva--, con la única modificación de que a partir del 19 de noviembre sólo aceptarían un máximo de 120 horas de formación para el cobro de sexenios.

Así lo han comunicado, en una rueda de prensa convocada frente a la sede de Peña Herbosa en la mañana de este miércoles, estos sindicatos, que aglutinan el 80% de la representación en la Junta --30 de los 37 delegados--, quienes han asegurado que a pesar de la reducción, seguirían siendo "los docentes más formados de todas las comunidades autónomas".

La portavoz de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, ha registrado formalmente esta iniciativa, con la intención de "poner fin al conflicto" de la educación pública y "desbloquear" las negociaciones parlamentarias, que están "estancadas", ya que el Gobierno regional (PP) no ha llegado a un acuerdo con ninguno de los demás grupos representados en la Cámara regional cántabra (PRC, Vox y PSOE).

El lunes 24 de noviembre finaliza el plazo para las enmiendas a la totalidad al Presupuesto regional y los docentes convocarán una concentración frente a las puertas del Parlamento de Cantabria para trasladar que "no somos rehenes políticos" y exigir la eliminación de la 'cláusula Silva', que "nos discrimina frente a otros empleados públicos", ha defendido Trueba.

La 'cláusula Silva', que supedita la realización del acuerdo a la existencia de presupuestos, "es inaceptable e insólita", ha dicho la sindicalista, quien ha reclamado que se garanticen las subidas pactadas para los años 2026, 2027, 2028 y 2029. En este sentido, ha dicho que "si se mantiene la cláusula, el problema lo traslada a los siguientes años".

Los sindicatos quieren pactar la adecuación retributiva en los mismos términos que en el resto de negociaciones "históricas" del ámbito educativo cántabro y en otros sectores como el sanitario o el de justicia. Por ello, han incluido una cláusula novena que es "el mismo texto" que la firmada con esos colectivos que sustituiría a la denominada 'cláusula Silva'.

El acuerdo recoge los "avances logrados" durante casi un año de negociaciones, que comenzaron el 19 de noviembre de 2024, en un proceso en el que los sindicatos han "mostrado gran disposición al acuerdo", ha dicho Trueba, de tal manera que "hemos aceptado hasta 150 horas de formación para el cobro de sexenios".

"LOS MÁS FORMADOS DEL PAÍS"

Al hilo, la sindicalista ha manifestado que "mientras se difundían informaciones inciertas sobre que los docentes cántabros éramos los mejores pagados, no se ha destacado nuestra disposición a ser, si este acuerdo se llega a firmar, con diferencia el colectivo más formado de todo el territorio nacional, superando en un 50% la formación en otras comunidades".

En este sentido, Trueba ha asegurado que esa "cesión" tiene fecha de caducidad el próximo día 19 de noviembre después del "malestar" mostrado por los docentes en las huelgas convocadas, ya que el Gobierno "no ha mostrado ninguna voluntad de firmar el acuerdo".

Sin embargo, la sindicalista ha aclarado que en caso de rebajar a 120 las horas de formación igualarían a la comunidad autónoma que más tiene, ya que las siguientes tienen acordadas 100 horas para el cobro de sexenios.

También, ha recordado que, en un primer momento de la negociación, Sergio Silva propuso incluir 300 horas de formación en el acuerdo.

MOVILIZACIONES

Sobre las movilizaciones, la Junta ha anunciado que van a continuar hasta que logren la adecuación salarial "después de 17 años", se extienda la bajada de ratio en todos los niveles educativos y se reduzca la burocracia.

En este momento de negociación presupuestaria por parte de los partidos políticos, los sindicatos han parado sus movilizaciones, pero han advertido que, "si vemos que se transfieren fondos públicos a empresas privadas de educación o si se concierta el primer ciclo de Infantil o el Bachillerato", el Gobierno de Cantabria recibirá el rechazo "total y rotundo" de la Junta de Personal Docente.

En este sentido, el portavoz de STEC, Diego San Gabriel, ha afirmado que en el caso de que hubiera un pacto PP-Vox, "la ultraderecha, que funciona como lobby de la privada concertada, nos metería en un escenario todavía peor, lo que agudizaría todavía más el conflicto".

MIÉRCOLES VERDE

En el marco del 'Miércoles Verde', en el que cada semana la Junta de Personal Docente desarrolla iniciativas reivindicativas para la mejora de las condiciones laborales, han reclamado la regulación de las actividades extraescolares de los docentes, como por ejemplo los viajes, porque se encuentran en un "limbo legal" en el que "no hay dietas que regulen expresamente este trabajo" que realizan de manera extraordinaria, y que, además, incluyen días no lectivos.

Esta medida ha sido exigida este miércoles con el "parabien" del comité de directores de Secundaria, que "compartían la necesidad" de impulsar esta reivindicación.