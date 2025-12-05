Suben casi un 21% los hogares que perciben el IMV en Cantabria, así como los beneficiarios, que rozan los 21.000

Archivo - Gente en Santander - Nacho Cubero-Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en noviembre a 7.791 hogares de Cantabria en los que viven 20.980 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ello supone un incremento interanual del 20,7 por ciento en el número de hogares y del 20,79% en los beneficiarios.

La cuantía media de la prestación en la comunidad es de 524,57 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 4,51 millones de euros.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, en medio de la pandemia, la Seguridad Social ha abonado en Cantabria por estas prestaciones 196,7 millones de euros que han llegado a 30.965 personas.

En el mes de noviembre, se han abonado 7.791 prestaciones a hogares cántabros en los que conviven 20.980 personas, un ratio de 2,69 beneficiarios por cada ayuda.

Además, del total de hogares, casi el 63% (4.906) han recibido el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Esta modalidad de IMV supone una ayuda media mensual de 116,72 euros por hogar al mes.

Por otro lado, los titulares del IMV en Cantabria son en su mayoría mujeres, concretamente el 71% en noviembre (5.222), mientras que 2.269 eran hombres.

Si se atiende al total de beneficiarios, el 54,68% son mujeres (11.472) frente a 9.507 hombres.

Asimismo, el 87% de los titulares de estas ayudas eran de nacionalidad española (6.781), frente a 1.008 extranjeros.

En cuanto a los beneficiarios totales, de los 20.980, casi el 38,2% eran menores, en concreto, 8.013.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hogares que percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 18,1% en el último año hasta alcanzar a 785.722, y 2,4 millones de personas beneficiarias (+18,7%).

En concreto, en noviembre hubo 120.214 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 378.838 beneficiarios. La cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 406,1 millones de euros.

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9% de los titulares (533.681) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.420.373.

Según el ministerio, el Ingreso Mínimo Vital constituye una "herramienta esencial" en la lucha contra la pobreza, "especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia". Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños y adolescentes protegidos por esta prestación.

"La pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41% de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes", ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En noviembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (538.873 hogares, el 68,6% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 133.078 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidado de los hijos e hijas.

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En noviembre, 553.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,3 euros por menor y de 126,10 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes.