Extinguido un incendio en una vivienda de la avenida José Hierro de Santander

Extinguido un incendio en una vivienda de la calle José Hierro de Santander - EUROPA PRESS
SANTANDER 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han extinguido este domingo un incendio en una habitación de un piso de la avenida José Hierro (anteriormente conocida como Camilo Alonso Vega), que se encontraba vacío.
El suceso no ha provocado heridos, ni traslados, ni desalojos, pero algunos vecinos han abandonado el edificio por su propio pie, han informado fuentes municipales a Europa Press.
El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso a las 14.58 horas.
Han intervenido en el operativo los servicios sanitarios del 061 Cantabria y agentes de la Policía Local, que han cortado la calle durante la actuación de los bomberos.