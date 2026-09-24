El Supremo ratifica una sentencia que reconoce a los docentes las vacaciones no disfrutadas como antigüedad - CCOO

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia favorable a CCOO que reconoce a los docentes las vacaciones no disfrutadas como como tiempo de servicios prestados con efecto en oposiciones, concursos de traslados, trienios y sexenios.

La federación ha señalado que el fallo, recogido en un decreto fechado el 18 de septiembre, ha quedado ratificado después de que la Consejería de Educación recurriera ante el Tribunal Supremo la sentencia que daba la razón a CCOO y reconociera el derecho, y ahora, transcurrido el plazo estipulado, no se haya personado ante esta instancia y haya dejado caducar su propio recurso por lo que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha declarado desierto el recurso y firme la sentencia precedente.

En un comunicado, la federación ha explicado que el reconocimiento afecta a todo el personal docente que haya trabajado en algún momento como sustituto o con una vacante hasta julio y ha apuntado que tiene efectos tanto para quienes actualmente son personal interino como para quienes hayan adquirido la condición de funcionario.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha mostrado su satisfacción porque "la lucha ha tenido sus frutos y hemos conseguido que se reconozca este derecho y se acabe con una discriminación porque al personal fijo sí se le computaba".

Pero también ha mostrado su "indignación" porque la Consejería de Educación que lidera Sergio Silva "ha utilizado dinero público y la vía judicial sólo para ganar tiempo y negar un derecho que además no conlleva un coste económico", a su juicio.

La Federación ha instado a la Consejería a realizar el reconocimiento de oficio y con carácter general porque "no tiene sentido obligar al personal docente afectado a iniciar reclamaciones individuales para conseguir un derecho que ya ha sido reconocido por los tribunales".

Al respecto, ha exigido "con urgencia" que desde la Consejería "dejen de obstaculizar los derechos de los y las trabajadoras de la educación pública y apliquen la sentencia de inmediato".

La organización sindical pondrá a disposición de su afiliación un modelo de recurso para que los afectados puedan reclamarlo de forma ágil si la Administración no lo ejecuta de oficio.