Suprimidos once Cercanías de las líneas de Santander a Torrelavega y Reinosa

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SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha suprimido este lunes, desde primera hora y hasta las diez de la noche, once Cercanías en las líneas C1 y C2, que conectan Santander con Torrelavega y Reinosa, por "gestión" o "reajuste" del tráfico ferroviario.

Lo informa y explica así la compañía ferroviaria a través de su canal de WhatsApp de comunicación con los viajeros, consultado por Europa Press.

En concreto, se han suspendido los trenes con salida a las 10.00 horas de Santander a Torrelavega, a las 11.00 en sentido inverso, a las 14.42 horas de Santander a Los Corrales de Buelna, a las 15.57 en dirección contraria, a las 15.55 horas de Santander a Los Corrales, a las 16.47 horas de vuelta, a las 16.59 de Santander, entre Renedo y Reinosa -trayecto en el que se ha habilitado transporte alternativo por carretera- y de las 17.37 de Santander a Renedo.

Y ya por la noche, Renfe ha anunciado la supresión del tren con salida a las 22.46 horas de Reinosa a Los Corrales, el de las 21.12 horas de Santander a Renedo y el de las 21.38 horas de Renedo a Santander.

Además, este lunes se ha registrado retrasos de entre 20 minutos y hasta 40 entre Santander y Reinosa, ha informado Renfe a los pasajeros.