El sur de Cantabria está este domingo en aviso naranja por calor

Y Liébana en amarillo

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cantabria del Ebro estará este domingo, 10 de agosto, en aviso naranja (riesgo importante) y Liébana en amarillo (riesgo) por altas temperaturas, según datos del Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En el caso del sur, este nivel de alerta estará vigente desde las 13.00 a las 21.00 horas cuando el mercurio de los termómetros podría alcanzar los 37 grados centígrados, aunque las temperaturas más altas se esperan en la zona más meridional donde puntualmente podrían llegar a los 39º.

Y en Liébana puntualmente podrían superarse los 36º en la zona centro en la misma franja horaria.