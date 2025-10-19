El sur se siente en Cantabria: Castro registra 28,4 grados y San Roque una racha de 93 km/h

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viento sur se ha dejado sentir este domingo en Cantabria donde ha hecho subir el mercurio de los termómetros hasta rozar los 30 grados centígrados, como es el caso de Castro Urdiales que pasadas las 15.00 horas registraba 28,4ºC. Asimismo, ha dejado en la región tres de las mayores rachas que se han dado en España, una de 93 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera.

En cuanto a las temperaturas, San Felices de Buelna con 27,9ºC, Santillana del Mar con 27,8ºC, el aeropuerto Seve Ballesteros con 27,4ºC y Sierrapando con 27,3ºC, han registrado las máximas regionales. A nivel nacional, donde más calor ha hecho ha sido en Morón de la Frontera (Sevilla) donde se han dado 30 grados.

El resto de rachas de viento significativas en Cantabria se han registrado en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, donde en Coriscao y Cabaña Verónica ha soplado a 99 y 94 km/h, respectivamente, siendo la tercera y sexta nacional.

Y San Roque, además de contar con la séptima racha del país, también ha registrado la segunda mayor velocidad, al alcanzar los 67 km/h a las 13.40 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.