Susinos anima a los jóvenes cántabros a participar en el programa Cultiva de formación práctica en el sector agrario - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha animado a los jóvenes cántabros a participar en el programa Cultiva, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinada a apoyar la formación práctica y el relevo generacional en el sector agrario.

Susinos ha recibido, en la sede de la Consejería, a los participantes en el Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo Cultiva en la explotación Val del Mazo, en Soba, propiedad de Marta García.

Según ha informado el Gobierno, durante el encuentro, la consejera ha valorado este programa como una herramienta "clave" para facilitar el aprendizaje real en explotaciones de referencia y favorecer el intercambio de experiencias entre jóvenes agricultores y ganaderos de distintos puntos de España.

"Cultiva permite que los jóvenes conozcan de primera mano modelos de explotación innovadores, sostenibles y viables, al tiempo que se crea una red de contactos que fortalece el sector", ha remarcado.

Los participantes, procedentes de León, Extremadura y Galicia, han estado acompañados por Marta García, ganadera y responsable de la explotación Val del Mazo, una de las más de cien granjas modelo seleccionadas en todo el país por el Ministerio por sus buenas prácticas en ámbitos como la sostenibilidad, la digitalización y la gestión económica.

Según ha detallado su propietaria, el programa Cultiva está dirigido a jóvenes que se han incorporado al sector en los últimos cinco años y cuentan con certificación oficial de incorporación.

"Los participantes eligen la explotación modelo en la que desean realizar su estancia a través de organizaciones agrarias o cooperativas, como es nuestro caso con Asaja y durante ese tiempo, tienen cubiertos el alojamiento y la manutención, y además reciben una ayuda diaria de 100 euros", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado el valor añadido del programa que va más allá del aprendizaje técnico. "No solo aprenden cómo se trabaja en otra explotación, sino que se crean vínculos personales y profesionales muy importantes y al final se forma una red de jóvenes que pueden apoyarse y ayudarse en el futuro", ha añadido.

La consejera ha agradecido la implicación de las explotaciones anfitrionas y, al igual que García, han animado a los cántabros a formar parte de un programa que garantiza que los jóvenes tengan "más herramientas, más formación y más oportunidades en el medio rural".

Por su parte, Lucía, Ricardo y Daniel, participantes en el programa, han coincidido en señalar el interés por conocer de primera mano el modelo de explotación que realiza Val del Mazo, así como su diversificación de negocio. Para ellos es "un referente nacional".

Finalmente, el coordinador de proyectos de Asaja Nacional, Álvaro Pérez, ha recordado la labor que llevan a cabo para facilitar estas estancias, desde la búsqueda de las explotaciones, el contacto con los jóvenes que se han incorporado recientemente al sector y "apoyo continuo" a lo largo del programa.