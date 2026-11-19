La consejera de Ganadería en la clausura de los actos del 40 aniversario de la Asocación de Veterinarios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha destacado el papel "clave y esencial" de la Asociación de Veterinarios en la sanidad animal y la ganadería de Cantabria. Lo ha señalado en la clausura de los actos conmemorativos del 40 aniversario de esta entidad.

Una efeméride que ha servido para reconocer cuatro décadas de trabajo al servicio de la ganadería de la región, la sanidad animal y el medio rural, ha indicado el Gobierno en una nota de prensa.

En su intervención, Susinos ha destacado la evolución de la profesión veterinaria desde los años ochenta hasta la actualidad, con una práctica clínica en el medio rural que hace cuatro décadas exigía una disponibilidad permanente, menos recursos tecnológicos y una gran capacidad de observación y experiencia profesional.

Asimismo, ha puesto en valor la relación de confianza entre veterinarios y ganaderos, una vinculación que "continúa siendo uno de los principales activos del sector", ha opinado.

La titular de Desarrollo Rural ha destacado también "la importancia de la vigilancia sanitaria pasiva", una tarea en la que los veterinarios de campo desempeñan un papel "fundamental".

En este sentido, ha explicado que la detección temprana de síntomas inusuales, la identificación de posibles enfermedades emergentes y la comunicación rápida de cualquier sospecha "constituyen la primera línea de defensa frente a amenazas sanitarias cada vez más complejas".

Y ha remarcado que "la primera barrera frente a una enfermedad muchas veces está en la mirada de un veterinario que entra en una cuadra".

Por ello, ha dicho que se necesita su "experiencia, cercanía al ganadero y capacidad para identificar precozmente cualquier sospecha sanitaria".

En este sentido, ha insistido en que la sanidad animal es una responsabilidad compartida entre la Administración, los veterinarios y los ganaderos.

Finalmente, Susinos ha felicitado a todos los profesionales que han formado parte de la Asociación de Veterinarios a lo largo de estas cuatro décadas y ha destacado que el verdadero legado de los fundadores ha sido crear una organización capaz de perdurar en el tiempo y seguir prestando servicio a la ganadería de Cantabria.

Además, ha rendido homenaje a los cuatro veterinarios que impulsaron la creación de la entidad hace cuarenta años, que fueron Juan Carlos Abascal, Ignacio Abascal e Ismael y Federico Aja.