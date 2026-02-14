Susinos pide al ministro Planas que se fije de manera definitiva el TAC del verdel ante el inicio de la costera

Susinos participó en la reunión por videoconferencia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Pesca del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos (PP), ha pedido al ministro del área, Luis Planas (PSOE), que se fije de manera definitiva el Total Admisible de Capturas (TAC) del verdel ante el inminente inicio de la costera.

Así se lo ha instado en la tarde de ayer en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera, presidida por el ministro con el objetivo de coordinar la posición de las comunidades autónomas ante los próximos debates europeos y en la que Susinos ha participado por videoconferencia.

Durante la reunión se han abordado los puntos incluidos en el orden del día del próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.

En materia de pesca, la consejera ha aprovechado su intervención para agradecer al ministro la decisión de mantener ante la Comisión Europea la misma posición que defiende Cantabria y que coincide con la postura del sector pesquero cántabro respecto a la fijación para 2026 del TAC y de la cuota definitiva de caballa o verdel.

Susinos ha recordado que el sector ha manifestado "firmemente" su deseo de que se acuerde una reducción del 48%, en línea con la adoptada por los Estados Costeros, y no del 70%, como se ha establecido inicialmente para fijar la cuota provisional.

"Sería contrario al sentido común que quienes han practicado una sobrepesca de verdel durante los últimos cuatro años vuelvan a apartarse de los criterios científicos y acuerden seguir sobrepescando, reduciendo únicamente un 48% el TAC propuesto por los científicos, mientras los Estados comunitarios soportamos la entrada y comercialización de sus capturas y, además, limitamos nuestras posibilidades de pesca en un 70% en 2026", ha señalado.

La consejera ha subrayado que esta eventual reducción del 70% se sumaría a los recortes del 20% y del 24% ya aplicados en las costeras de 2024 y 2025, respectivamente, lo que supondría un impacto "muy severo" para la flota cántabra.

Por todo ello, Susinos ha instado al ministro a seguir reclamando a la Comisión Europea el resultado definitivo de las negociaciones en curso con los Estados Costeros, con el fin de que los pescadores puedan conocer cuanto antes, y de forma definitiva y no provisional, el TAC y la cuota de la sarda o verdel para 2026, dado que la costera está a punto de comenzar.

Además, también ha trasladado al ministro la preocupación de Cantabria ante la intención del MITERD de incluir a la anguila en el catálogo de especies amenazadas, un hecho sobre el que "ya nos hemos manifestado públicamente", ha recordado la consejera.

Finalmente, la consejera ha reiterado que el Gobierno de Cantabria va a mantener una actitud "vigilante en los próximos debates europeos para asegurar que las decisiones que se adopten contribuyan a reforzar la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad del sector primario y pesquero cántabro, pieza clave para la cohesión territorial y el mantenimiento del medio rural y litoral de la comunidad autónoma".

POLÍTICA AGRÍCOLA

Por otro lado, también se ha abordado el debate sobre la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027, un punto habitual de deliberación entre los Estados miembros que, en esta ocasión, no incorpora ningún avance sobre lo ya conocido hasta este momento, ha indicado el Ejecutivo cántabro en nota de prensa.

Desde Cantabria, Susinos ha trasladado la necesidad de que el futuro marco de la PAC tenga en cuenta las singularidades de las regiones con fuerte peso del sector ganadero y de la agricultura familiar.

"Cantabria necesita una PAC que garantice rentas dignas a nuestros ganaderos y agricultores, que reconozca nuestras particularidades productivas y que aporte estabilidad a un sector estratégico para el medio rural", ha insistido.

Además, la consejera ha subrayado que, hoy en día, el debate sobre la nueva PAC se encuentra en una fase preliminar y sin definiciones claras, lo que, a su juicio, "genera incertidumbre".

"Es fundamental que se avance cuanto antes en una propuesta concreta que permita a las comunidades autónomas y al propio sector planificar el futuro con seguridad", ha remarcado.