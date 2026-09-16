Susinos reclama a Planas ayudas urgentes para paliar la sequía

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca, María Jesús Susinos, ha trasladado este miércoles al ministro del ramo, Luis Planas, la necesidad de que el Gobierno de España articule "de manera urgente" ayudas económicas directas para paliar las pérdidas ocasionadas por la sequía agraria que afecta a Cantabria.

Susinos ha realizado esta petición durante su participación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, donde Cantabria, junto a Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra, ha solicitado la inclusión de este asunto en el orden del día, ante la excepcional situación que atraviesa el sector ganadero del norte de España.

Y, aunque al final no se ha tratado oficialmente, la consejera se lo ha trasladado al ministro en el turno de ruegos y preguntas, ha explicado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Susinos ha recordado que el pasado 18 de agosto el Ejecutivo cántabro remitió al Ministerio un informe técnico que acredita científicamente los efectos de la sequía agraria sobre los pastos y cultivos forrajeros de la comunidad autónoma.

Según dicho estudio, la producción potencial de pastos ha disminuido una media del 25 por ciento, y ha alcanzado pérdidas cercanas al 32% en algunas comarcas. "Carta que, a día de hoy, no ha sido contestada por parte del Ministerio", ha señalado Susinos.

Así, ha detallado que esta situación "ha obligado a numerosos ganaderos a bajar anticipadamente sus animales de los puertos de montaña y asumir importantes sobrecostes para la compra de forraje, cuyo precio se ha incrementado de forma notable debido a la escasez de producción".

Por ello, ha vuelto a reclamar a Planas que siga el precedente del año 2022 y habilite una línea extraordinaria de ayudas directas que complemente los 3 millones de euros, ya movilizados íntegramente por el Gobierno de Cantabria, para apoyar al sector ganadero.

UNA PAC CON MÁS RECURSOS Y MÁS PROTAGONISMO AUTONÓMICO.

Por otro lado, durante el Consejo, Susinos ha defendido que la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027 representa una decisión estratégica para el futuro de la agricultura, la ganadería y el medio rural europeo.

La consejera ha apostado por una PAC "con financiación suficiente, capaz de responder a los retos derivados del cambio climático, la seguridad alimentaria, la volatilidad de los mercados y el relevo generacional".

Asimismo, ha reclamado "mayor flexibilidad" para adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y un papel "más relevante" de las comunidades autónomas en el diseño y aplicación de las políticas de desarrollo rural.

"El éxito de la futura PAC no se medirá por el número de reglamentos aprobados o acuerdos alcanzados, sino porque dentro de diez años haya más jóvenes incorporados al campo, más explotaciones activas, más actividad económica en el medio rural y más oportunidades para quienes han decidido desarrollar su proyecto de vida en nuestros pueblos, ha sentenciado Susinos.

Y es que, para la titular de Desarrollo Rural es "fundamental" mantener las ayudas asociadas al vacuno de leche, vacuno de carne, al ovino y al caprino, ya que son "sectores estratégicos" para la economía rural de Cantabria, para el mantenimiento de la población y para la gestión del territorio.

Según la consejera, "las ayudas económicas son necesarias, pero por sí solas no bastan". De este modo, ha subrayado que la futura PAC debe reforzar las medidas dirigidas a los jóvenes, además de necesitar una estrategia integral que combine ayudas suficientes, acceso a la tierra, la simplificación administrativa y el apoyo a la competitividad de las explotaciones".

UNA PPC FUERTE Y CON FINANCIACIÓN SUFICIENTE.

Por otra parte, Susinos ha defendido el mantenimiento de una Política Pesquera Común (PPC) dotada de un fondo específico, independiente y con financiación suficiente para garantizar el futuro del sector.

En esta misma línea, ha destacado que Cantabria apoya la propuesta aprobada por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo para que el futuro instrumento financiero destinado a la pesca cuente con una dotación cercana a los 7.000 millones de euros, frente a los algo más de 6.000 millones con los que actualmente cuenta el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

"La competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector pesquero dependen en gran medida de disponer de recursos económicos suficientes para afrontar la modernización de la flota, la innovación, la digitalización, la mejora de la seguridad a bordo, la descarbonización y el relevo generacional", ha apostillado.

La consejera ha rechazado, además, la posible desaparición del actual fondo específico para la pesca y su integración en un instrumento financiero más amplio, ya que considera que podría diluir los recursos destinados al sector y generar incertidumbre sobre la financiación futura de la actividad pesquera.

Durante su intervención, Susinos también ha reclamado una revisión profunda de la actual PPC para adaptarla a los desafíos actuales, y es que, ha explicado que la normativa vigente fue aprobada en 2013 y no responde "a la realidad actual de una actividad que ha evolucionado notablemente en aspectos como la digitalización, la innovación tecnológica o la gestión de las flotas".

Por ello, ha defendido una simplificación real de la carga administrativa que soportan armadores, patrones y pescadores, especialmente en materia de control, pesaje y desembarque de capturas.

También ha reivindicado medidas específicas para favorecer la renovación y modernización de la flota, la construcción de nuevos buques cuando resulte necesario, ayudas para los segmentos más afectados por la falta de rentabilidad y un apoyo reforzado a la pesca artesanal y de cercanía.

Y ha insistido en la necesidad de mantener la acuicultura dentro del ámbito de la PPC y aumentar las ayudas financieras destinadas a un sector estratégico para el abastecimiento alimentario y el desarrollo económico de las zonas costeras.

Por último, el Gobierno ha destacado que la consejera ha preguntado a Planas por la Dermatosis Nodular Contagiosa y por la posibilidad de que el Banco Nacional de Vacunas pueda disponer de dosis suficientes y de forma permanente para el supuesto de que pudiera entrar la enfermedad en la región.

Igualmente, Susinos ha cuestionado al ministro sobre la petición realizada por Cantabria para que el Gobierno de España se pronuncie sobre la rebaja la categoría de la enfermedad de A a B, informe de la posición del resto de países miembros respecto a esta iniciativa y lo traslade a Europa. Con esa rebaja las comunidades autónomas podrían acudir a los bancos de vacunas para comprar dosis y comenzar la vacunación.