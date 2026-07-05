Suspendida la presentación del libro de Marcos Ricardo Barnatán, boicoteado por colectivos propalestinos

SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presentación del poemario 'El dólar de plata' en la Feria del Libro de Santander y Cantabria (Felisa), que iba a tener lugar este domingo, a las 12.00 horas, en la Plaza Porticada de la capital cántabra, ha sido suspendida después de que colectivos propalestinos hayan celebrado una concentración para boicotear a uno de sus autores, Marcos Ricardo Barnatán, a quien califican de "sionista".

Según ha informado el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca en un comunicado, diversos colectivos sociales y organizaciones se han concentrado este domingo en la jornada final de Felisa 2026 para mostrar su rechazo a la participación de este autor, al que acusan de respaldar las actuaciones de Israel sobre la población palestina.

La movilización ha tenido lugar en el propio recinto de la Plaza Porticada, escenario en el que estaba prevista la presentación del libro, que no ha llegado a celebrarse.

La presidenta del Ágora, María Toca, ha explicado que el objetivo de la convocatoria era "expresar el rechazo a la presencia de un autor que mantiene posiciones favorables al sionismo y a las actuaciones del Gobierno israelí". A su juicio, "resulta muy triste que un espacio público y cultural como Felisa sirva para blanquear a un Estado genocida".

En este sentido, ha defendido que la movilización no pretendía impedir un acto cultural, sino denunciar la situación que vive el pueblo palestino. "Nosotros no venimos a reventar actos culturales. Venimos a poner la voz y el cuerpo para defender a un pueblo que está siendo masacrado", ha señalado.

Toca ha asegurado que "existe el temor de que este tipo de iniciativas contribuyan a normalizar unas políticas que considera responsables de graves violaciones de los derechos humanos".

También ha intervenido el portavoz de Interpueblos, Sergio Tamayo, quien ha afirmado que la movilización pretendía llevar a cabo un "boicot cultural" contra un autor al que ha acusado de negar la existencia de Palestina y de defender postulados sionistas.

Tamayo ha valorado positivamente la respuesta ciudadana y ha destacado la asistencia de "numerosos" participantes. Asimismo, ha indicado que la presión ejercida durante la concentración ha provocado que la presentación no se haya celebrado.

Según el Agóra, la concentración ha concluido de forma pacífica con la suspensión de la presentación literaria.

El poemario 'El dólar de plata' es un libro de Marcos Ricardo Barnatán y su hijo Jimmy Barnatán, escrito a cuatro manos. Contiene cien poemas muy cortos --cincuenta de cada autor-- de tres versos cada uno.