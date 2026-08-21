Suspendidas las medidas extraordinarias contra la tuberculosis bovina en San Vicente de la Barquera

Vaca. - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE

SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha decidido suspender las medidas extraordinarias contra la tuberculosis bovina en San Vicente de la Barquera, después de haber obtenido unos resultados favorables en la campaña de saneamiento ganadero ejecutada en el primer semestre.

Según los resultados de la campaña, ejecutada entre enero y abril de 2026, no hay ninguna explotación ganadera afectada por esta enfermedad en San Vicente de la Barquera.

De esta forma, San Vicente de la Barquera pasa a formar parte de la Zona de Vigilancia, lo que incluye pruebas diagnósticas de la enfermedad, ha informado el Ayuntamiento este viernes en un comunicado.