Susto por un incendio en la cocina del Café La Catedral de Santander

Incendio en la cocina del Café La Catedral. - EUROPA PRESS

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado sobre las 9.45 horas en la cocina del Café La Catedral de Santander, que también ha afectado al extractor de humos, ha obligado a desalojar a los clientes, aunque también algunos vecinos del número 16 de la calle Calvo Sotelo han abandonado el edificio tras ser avisados del suceso por el conserje.

Según ha informado a Europa Press personal del establecimiento y agentes de la Policía Local, el incendio se produjo debido a un "despiste" de la cocinera, quien estaba haciendo una tortilla a fuego lento en la sartén cuando se fue a atender a un proveedor y, a continuación, se produjeron las llamas.

Fueron los propios trabajadores los que dieron el aviso del incendio, solicitaron a los clientes que abandonaran el local y desenchufaron los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos.

Hasta el lugar de los hechos se han acercado los Bomberos del Ayuntamiento de Santander para extinguir el fuego y la Policía Local, que ha acordonado la zona.

En estos momentos (las 10.28 horas) los efectivos siguen trabajando en el lugar de los hechos y los trabajadores y vecinos del portal colindante siguen sin poder acceder al edificio.