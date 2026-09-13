Tabacalera abre su programación expositiva de otoño con 'Después de nada', de Verónica Bueno

Inauguración de la exposición de Verónica Bueno en Tabacalera - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera de Santander abre su programación expositiva de otoño con 'Después de nada', una muestra de la artista cántabra Verónica Bueno que invita al espectador a adentrarse en un territorio marcado por la materia, el gesto, la memoria y el paso del tiempo.

La exposición, inaugurada esta semana por la alcaldesa, Gema Igual, podrá visitarse hasta el próximo 13 de octubre, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha señalado, este proyecto expositivo llega en "un momento especialmente significativo" de la trayectoria de la artista, recientemente distinguida con el Premio Artista de Cantabria en el Concurso Nacional de Pintura de Villaescusa 2026, un reconocimiento a "su trabajo, su personalidad artística y su particular manera de abordar la creación contemporánea".

'Después de nada' se sitúa en el territorio del expresionismo abstracto y plantea la pintura como una experiencia física, psicológica y temporal.

A través de la materia, las capas, los gestos, las huellas y los accidentes que forman parte del propio proceso creativo, las obras de Bueno abordan cuestiones profundamente humanas como la memoria, los impulsos, las emociones o las marcas que dejan las experiencias.

Cada capa conserva de algún modo la memoria de la anterior y cada gesto deja una huella, haciendo que el tiempo quede depositado sobre la superficie de la pintura.

De este modo, cada pieza se convierte en el resultado de un proceso compuesto por decisiones, rectificaciones, impulsos y encuentros inesperados.

Así, la propuesta invita a que cada visitante establezca su propia relación con las obras, sin interpretaciones cerradas ni respuestas predeterminadas.

Una concepción que la propia artista resume al situar sus trabajos "en la intemperie de la libertad": la libertad de quien crea para buscar sin conocer necesariamente el resultado y la de quien contempla para construir su propia lectura.

Con esta nueva exposición, el Consistorio ha incidido en que Tabacalera continúa consolidándose como espacio de encuentro, convivencia, participación y cultura, capaz de acercar la creación artística a la vida cotidiana de Santander y de facilitar el acceso a propuestas culturales fuera de los circuitos más especializados.

La programación expositiva impulsada desde la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana cumple cinco años de trayectoria, durante los que se ha desarrollado un proyecto sociocultural que reivindica también el papel de los centros cívicos en la difusión de la cultura y el apoyo a los creadores.