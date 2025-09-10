La muestra recoge una veintena de obras inéditas que fusionan cubismo y arte pop en un recorrido visual lleno de color, dinamismo y fuerza

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera acoge hasta el 17 de octubre la exposición 'La Familia', del pintor cubano Ernesto Núñez, una propuesta que fusiona cubismo y arte pop en un recorrido visual lleno de color, dinamismo y fuerza.

La exposición reúne una veintena de obras inéditas en las que Núñez aborda temas universales como la familia, la figura de la mujer, la mezcla de culturas, el beso y la celebración.

La propuesta forma parte de la programación expositiva de Tabacalera, impulsada por la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana, con el objetivo de dar visibilidad a artistas emergentes dentro del tejido local, según ha informado el Ayuntamiento de Santander.

Con esta serie, el pintor consolida una clara evolución en su trayectoria artística desarrollada en los últimos años en Santander, ciudad donde reside tras sus inicios en Cuba como pintor e ilustrador.

'La Familia' es una travesía visual que explora cuerpo, identidad y memoria desde una mirada íntima y territorial. A través de pintura, gráfica e instalación, Núñez "construye una narrativa de fragmentación, tránsito y pertenencia", ha señalado el Consistorio.

"Mi proyecto pictórico explora la fusión entre cubismo y arte pop, creando obras donde el color y la fragmentación construyen narrativas visuales cargadas de simbolismo. A través de figuras humanas, elementos culturales y escenas cotidianas, busco generar un diálogo entre tradición y modernidad, entre lo íntimo y lo colectivo", ha afirmado el artista.

Tras la muestra actual, Pablo Diego, especializado en paisajes y arquitectura urbana, cerrará el programa expositivo de Tabacalera en los meses de noviembre y diciembre con una exposición que abordará la transformación de Santander a lo largo de los años, capturando tanto su patrimonio histórico como su modernidad.