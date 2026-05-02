La talla de San Pedro vuelve a Carmona tras permanecer desde la Guerra Civil en la Colegiata de Santillana - GOBIERNO DE CANTABRIA

CARMONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La talla de San Pedro ha regresado este domingo a Carmona, concretamente al barrio de San Pedro, después de permanecer en la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar desde la Guerra Civil.

La imagen, de notable valor histórico y devocional, fue trasladada durante un periodo en el que los incendios registrados en la zona ocasionaron daños que se reflejan en su actual estado de conservación, que presenta un notable deterioro, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Con este retorno, la talla recupera su ubicación original y devuelve al Ayuntamiento de Cabuérniga un elemento patrimonial de gran relevancia para su identidad histórica, cultural y religiosa, especialmente para los vecinos del barrio San Pedro de Carmona.

Tras su recibimiento, se ha celebrado una eucaristía en la parroquia de San Pedro y una procesión a la que han asistido el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa Fernández, y el presidente de la Junta Vecinal de Carmona, Jesús Serdio, así como otras autoridades y numerosos vecinos de toda la zona.