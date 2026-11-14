Los Talleres Municipales de Santander ampliarán su equipamiento con la adquisición de un camión grúa

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SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Talleres Municipales del Ayuntamiento de Santander ampliarán su equipamiento con la adquisición de un camión grúa para trabajos de carga, descarga y labores de mantenimiento en general.

Así se ha acordado en la última Junta de Gobierno Local, que ha dado el visto bueno para el expediente de contratación de este vehículo por un importe total de 180.000 euros, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Este camión permitirá ampliar los medios materiales con los que cuentan los profesionales de los talleres municipales, encargados de atender más de 4.500 incidencias al año en un centenar de instalaciones públicas de la ciudad, y de ocuparse del mantenimiento de los colegios, locales de asociaciones de vecinos, sedes de los centros cívicos, centros culturales, mercados y dependencias del Ayuntamiento.

También realizan obras en la vía pública, se encargan de reparaciones en el mobiliario urbano, y colaboran en el desarrollo de diferentes eventos, como Navidad, Carnaval, Baños de Ola y Semana Grande.