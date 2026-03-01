Tama, con 22,4 grados, roza la máxima del país alcanzada en Sevilla (22,8)

Archivo - Tama.-ARCHIVO - CANTUR - Archivo

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aumento de temperaturas que se pronosticaba para este domingo y primer día de marzo se ha dejado notar en Cantabria, donde esta tarde se han anotado dos de las más altas del país, que prácticamente han igualado la máxima nacional que se ha dado en Sevilla.

Y es que en Tama (Cillórigo de Liébana) el mercurio de los termómetros ha subido hasta los 22,4 grados centígrados a las 15.30 horas, tan solo a cuatro décimas de los alcanzados media hora antes en el barrio sevillano de Tablada, que lidera el ranking de los lugares donde más calor ha hecho en esta jornada con 22,8ºC.

Si bien esta localidad cántabra está en la cuarta posición de la lista, Castro Urdiales la cierra en el décimo puesto con 21,5ºC.

A nivel regional, este mismo valor se ha dado en Ramales de la Victoria, que es la tercera máxima autonómica, seguida de San Felices de Buelna (20,7) y Bárcena Mayor, en Los Tojos (20,2).

Por contra, Reinosa ha registrado esta madrugada la sexta mínima del país al descender el mercurio a los -4,7ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.