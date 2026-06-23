Tama alcanza los 40,9 grados, la quinta temperatura más alta del país

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SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Tama (Cillorigo de Liébana) ha alcanzado este martes, a las 13.00 horas, los 40,9 grados centígrados, la quinta temperatura más alta del país, cuyas máximas lidera Andújar (Jaén) con 42,3 grados.

Además, otros puntos cántabros han superado o rozado los 40 grados en lo que va de jornada. Así, San Felices de Buelna ha registrado 40,2 grados, seguido de Ramales de la Victoria (40ºC), Bárcena Mayor (38,6ºC) y Villacarriedo (38ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las 14.00 horas y consultados por Europa Press.

Y es que la región se encuentra este 23 de junio, hasta las 21.00 horas, en aviso rojo (peligro extraordinario) por altas temperaturas en Liébana, el centro y el valle de Villaverde; y en nivel naranja (peligro importante), por el mismo fenómeno, en el litoral y Cantabria del Ebro.