Tama registra la tercera temperatura más alta del país, 42,6ºC

San Felices y Ramales superan los 40ºC y varios municipios los rozan

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor ha elevado este viernes las temperaturas hasta rozar los 40 grados en buena parte de Cantabria y e incluso a superarlos en algunos municipios, como es el caso de Tama (Cillorigo de Liébana), que ha registrado la máxima de la comunidad y la tercera de todo el país al alcanzar los 42,6 grados a las tres de la tarde.

La siguiente temperatura más alta de este día marcado por la alerta roja en Cantabria se ha anotado en San Felices de Buelna, que, con 42,1ºC, también se ha 'colado' en el ranking de los lugares donde más calor ha hecho de toda España, en la décima posición.

En concreto, la máxima del día son los 43,6ºC de Sevilla, seguida de los 43,4ºC en Bilbao.

En Cantabria, también se han superado los 40ºC en Ramales de la Victoria, donde los termómetros marcaban 42ºC a las cuatro de la tarde. Numerosos puntos de la región se han acercado esta marca, como Bárcena Mayor (Los Tojos) o Polientes (Valderredible), ambos con 39,4ºC; o Villacarriedo, con 39,2ºC.

Igualmente, Torrelavega, que este viernes celebra la festividad de su Patrona y ha tenido que modificar horarios y ubicaciones de las actividades por el calor, ha registrado 39ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

De hecho, esta tarde la AEMET ha extendido la alerta roja (riesgo extremo) por calor, que inicialmente se había decretado en el litoral, a Liébana y el centro y Valle de Villaverde. Mientras, la Cantabria del Ebro se mantiene en aviso naranja.

Estas alertas estarán vigentes hasta las nueve de la noche, en una jornada marcada por la bandera verde en gran parte de las playas. De hecho, hay menos de una decena con bandera amarilla, y ninguna con bandera roja, según Cruz Roja.