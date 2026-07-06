Tama supera los 40 grados, San Felices llega a los 39 y Ramales los roza

Archivo - Pico San Vicente en Ramales de la Victoria.-ARCHIVO - FNYH - Archivo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tama, en Cillorigo de Liébana, ha superado este lunes los 40 grados, al alcanzar los 40,1 ºC a las tres de la tarde, mientras que San Felices de Buelna ha llegado a los 39 grados (a las 15.40 horas) y Ramales de la Victoria los ha rozado, al quedarse una décima por debajo (38,9 ºC a las 16.00 horas).

Además, en esta jornada, en la que toda la región a excepción del litoral está en aviso naranja (peligro importante) por calor, destacan los valores marcados en Villacarriedo y Cubillo del Ebro, en Valderredible, con 37,9 y 37,6 grados, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

De esta forma, la máxima este lunes en Cantabria se ha quedado unos dos grados y medio por debajo de la mayor temperatura en España, los 43,5 grados de Serradilla, en Cáceres, a las cinco de la tarde.

En la región también han destacado otros valores en el interior y sur de la región, como los 36,4ºC de Polientes o los 35,8ºC de Reinosa.

Y en el litoral se ha pasado de los 30 grados, caso del aeropuerto Seve Ballesteros (33,5ºC) y Castro Urdiales (30,7ºC).

Este martes habrá riesgo a amarillo (peligro bajo) por temperaturas de hasta 34ºC en Liébana y el sur de la región, una zona que, junto al centro y el valle de Villaverde, estará además en aviso amarillo por tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.