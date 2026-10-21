Tardíu cierra su II edición con más de 5.000 visitantes y consolida su apuesta por el producto agroalimentario cántabro

Tardíu cierra su II edición con más de 5.000 visitantes - CEOE-CEPYME CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del festival agroalimentario Tardíu, celebrado del 16 al 18 de octubre en la plaza de Alfonso XIII de Santander, ha reunido a más de 5.000 visitantes, lo que consolida esta cita como un escaparate para los quesos, las bebidas artesanas y el producto de Cantabria.

Según ha informado CEOE-CEPYME, frente a los más de 3.500 asistentes registrados en su primera edición, este incremento supone un notable crecimiento de asistencia y confirma el interés por una propuesta que combina gastronomía, producto local y actividades para todos los públicos.

Durante los tres días, 24 productores cántabros, entre ellos 12 elaboradores de queso, 11 de bebidas y un productor de patatas, han participado en esta iniciativa conjunta de Cantabria Quesera y Cantabria Brinda, ambas asociaciones integradas en la patronal regional.

La actividad comercial también ha reflejado la buena acogida del festival. Según los datos recogidos por la organización, durante el evento se han vendido alrededor de 6.000 pinchos de queso y unas 5.000 unidades de bebidas, con una oferta que ha reunido más de 50 referencias de productos.

La responsable de la Oficina Agroalimentaria de CEOE CEPYME Cantabria, Paloma Fernández, ha destacado que el balance de esta segunda edición "demuestra que Tardíu es una iniciativa que funciona, que despierta el interés del público y, sobre todo, que ofrece a los productores una oportunidad para dar a conocer sus productos, acercarse a nuevos consumidores y ampliar sus oportunidades de mercado".

Además del mercado de productores y las degustaciones, Tardíu ha ofrecido demostraciones gastronómicas, talleres y actuaciones musicales en directo.

El festival cuenta con el acompañamiento de la Oficina Agroalimentaria de CEOE-CEPYME Cantabria, y con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, ODECA, Verde y Sabe a Norte.

En este sentido, Fernández ha destacado que Tardíu "es también un buen ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las asociaciones empresariales trabajan juntas. Desde la Oficina Agroalimentaria queremos seguir impulsando y acompañando este tipo de iniciativas, que contribuyen a dar visibilidad a nuestras empresas y a fortalecer el sector agroalimentario de Cantabria", ha avanzado.