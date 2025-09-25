La tarjeta del TUS podrá recargarse en los centros cívicos y en las oficinas de turismo

Archivo - Personas subiendo a un autobús en Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

La tarjeta del TUS podrá recargarse en los centros cívicos, en concreto, en las oficinas del ciudadano instaladas en los mismos, y en las oficinas de turismo municipales. Por su parte, la recarga a través de app está prevista para la próxima primavera

Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha avanzado que estas oficinas del vecino de los centros cívicos estarán preparadas para ello "en las próximas semanas". En concreto, las primeras en tenerlo serán las de los centros de Tabacalera, Callealtero y Juan de Santander.

"Se trata de que los vecinos cuenten con una opción más y que les sea más fácil la recarga de las tarjetas", ha destacado, a la vez que ha señalado que esos espacios se sumarán a los 129 establecimientos operativos en los que ya se puede cargar.

El edil ha asegurado que entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2025 se han realizado 414.077 recargas. En concreto, 401.638 serían de usuario estándar; 7.092 de carné joven; y 5.347 de personas con discapacidad parcial, lo que supone un valor de 3.613.055 euros.

Según ha asegurado, todos los usuarios del TUS, independientemente del perfil, han podido recargar sus tarjetas.

Navarro ha recordado que el número de usuarios del TUS sigue creciendo año a año ya que en 2024 fueron más de 20.800.000, lo que supuso un récord de viajeros, y entre enero y agosto de este 2025 se han obtenido ya 790.000 usuarios más que en el año anterior.

Ha informado de que actualmente hay 306 puntos de venta y recarga de la red del TUS, de los cuales 129 están en el municipio de Santander.

En este sentido, ha avanzado que la recarga a través de app está prevista para la próxima primavera. "Creemos que hay que apostar por medidas que garanticen la autonomía de los usuarios: recarga vía web, APP que no están sujetas ni a horarios, ni a días laborables ni a ubicaciones concretas, y por acercar estos trámites en dependencias municipales", ha subrayado.