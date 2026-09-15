Los taxistas alegan contra el "rácano" reglamento de Santander que "no concreta" las demandas del sector

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SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Cántabra del Taxi ha presentado alegaciones al reglamento municipal de Santander, en concreto un total de 19, al considerar que el Ayuntamiento ha tardado "más de dos años" en presentar un documento "muy rácano", que "no concreta nada" sobre las demandas del sector y, además, "deja en el aire" los puntos más importantes.

Así lo ha trasladado a esta agencia Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi, que sigue pendiente de que el consejero de Fomento del Gobierno regional, Roberto Media, "cumpla su promesa" acerca de que su departamento estaba trabajando en limitar el número de licencias municipales en función de la población. Una cuestión que, según dijo en su día, tenía previsto llevar a cabo mediante la modificación de la de Transporte de Viajero por Carretera.

En ese sentido, una de las alegaciones del colectivo es al artículo del reglamento de la capital cántabra que versa sobre la previsión de una nueva licencia por cada 750 habitantes censados y creen que ese criterio municipal debe suprimirse, pues el incremento "no puede convertirse en una consecuencia prácticamente automática de una variación demográfica".

Y es que, según recalcan, el artículo en cuestión del texto municipal exige acreditar la necesidad y conveniencia del servicio atendiendo también a "la oferta existente, las necesidades reales, la repercusión sobre el transporte y la circulación y la suficiencia económica" del mismo, según las alegaciones, consultadas por Europa Press.

Los taxistas señalan al respecto que está pendiente además la regulación regional con la publicación, en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales, de los ratios para el otorgamiento de nuevas licencias, por lo que consideran "improcedente que una norma municipal anticipe ahora un parámetro rígido propio que pueda quedar inmediatamente desplazado o entrar en contradicción con la norma autonómica".

También han formulado alegaciones contra otros artículos del reglamento de Santander por falta de regulación de las condiciones de adjudicación de las licencias temporales, el relacionado con las licencias extinguidas o el que regula la obligación general de disponer de sistemas automáticos de pago y facturación y de excluir los asientos auxiliares o plegables instalados en la zona destinada a maletero, de modo que no se permitirán los transportines en esa parte del vehículo.

El resto de alegaciones están relacionadas con los artículos que regulan la antigüedad del vehículo para su incorporación inicial al servicio, la necesidad de llevar extintor de incendios, sobre la publicidad interior y admisión de soportes no digitales o audiovisuales dentro, la renovación del permiso municipal junto con el permiso de conducción, o la inclusión expresa del autónomo colaborador en todos los artículos referidos a conductores asalariados.

Y las últimas versan sobre la incorporación de un régimen de excedencia o suspensión temporal de la licencia, la regulación de la misma o autorización provisional, la "incongruencia" del anticipo para recorridos superiores a 30 kilómetros dentro del municipio, la incorporación de la tarifa concertada o precio cerrado mediante sistema automático de gestión, la simplificación y digitalización de documentación obligatoria, la corrección del artículo sobre el indicador de libre o la determinación "inequívoca" de la anchura de la franja azul, además de la publicidad institucional obligatoria.