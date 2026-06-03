Una técnica de microextracción desarrollada en el IIIPC contribuye a reconstruir el marisqueo neandertal

El responsable del grupo de investigación BioPrehistory del IIIPC, Igor Gutiérrez Zugasti - UC

SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una técnica de microextracción desarrollada en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) ha contribuido a reconstruir el marisqueo neandertal.

En concreto, el grupo de investigación BioPrehistory del IIIPC, a través de su responsable, Igor Gutiérrez Zugasti, especializado en el estudio del aprovechamiento de recursos marinos por las poblaciones prehistóricas, ha participado en un estudio internacional publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que tenía como objetivo conocer en qué momentos del año los neandertales recolectaban moluscos en la cueva de Los Aviones (Cartagena, Región de Murcia) hace aproximadamente 115.000 años, ha informado la Universidad de Cantabria (UC).

El estudio concluye que las poblaciones neandertales explotaban los recursos marinos durante todo el año, aunque con una preferencia clara por los meses más fríos.

Según ha explica Gutiérrez Zugasti, este comportamiento "muestra estrategias muy similares a las identificadas en humanos modernos", lo que refuerza la idea de que los neandertales desarrollaban formas complejas y organizadas de adaptación al entorno costero.

Este hallazgo cuestiona la idea tradicional de que el consumo regular de marisco y la planificación estacional eran rasgos exclusivos de Homo sapiens. "Por el momento, vemos que no hay muchas diferencias entre neandertales y humanos modernos en la manera de aprovechar el litoral", ha señalado el investigador del IIIPC.

La investigación se ha basado en el estudio isotópico de conchas de caracolillos y lapas recuperadas en el yacimiento murciano. El equipo de la Universidad de Cantabria ha participado con la preparación de las muestras, mediante cortes y microextracciones secuenciales de carbonato cálcico obtenidas de los incrementos de crecimiento de las conchas.

Posteriormente, estas muestras fueron analizadas en las universidades de Burgos y de Bradford y en el Instituto Max Planck (Leipzig, Alemania), mediante espectrometría de masas para reconstruir las variaciones de temperatura registradas durante la vida del molusco y determinar la estación del año en la que fue recolectado.

Los datos obtenidos indican que los neandertales conocían bien los ciclos ecológicos del litoral y seleccionaban determinados momentos del año para explotar estos recursos. La preferencia por otoño e invierno coincide con periodos en los que algunas especies presentan mejores condiciones alimentarias y mayor rendimiento cárnico.

El trabajo surgió a partir de una colaboración impulsada por investigadores de la Universidad de Murcia, que llevan años investigando el yacimiento arqueológico de Los Aviones, que contactaron con el equipo de la UC por su experiencia en este tipo de metodologías vinculadas al estudio de recursos marinos prehistóricos.

La investigación está liderada por Asier García-Escárzaga, actualmente en la Universidad de Burgos, y cuenta además con la participación de especialistas de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Lisboa, la Metropolitan University of Manchester y el Instituto Max Planck, entre otras instituciones.

"El siguiente paso es ampliar la muestra y comparar yacimientos neandertales y de humanos modernos para entender mejor cómo aprovechaba cada especie el litoral", ha avanzado Gutiérrez Zugasti.

El grupo BioPrehistory de la Universidad de Cantabria trabaja actualmente en nuevos proyectos centrados en reconstrucción paleoclimática y en el estudio del aprovechamiento de recursos marinos durante la Prehistoria, tanto desde el punto de vista alimenticio como ornamental y tecnológico.