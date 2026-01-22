La tecnología cobrará protagonismo en el nuevo MUPAC con realidad virtual, 3D y una sala ultra inmersiva

Archivo - Obras del MUPAC - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) que está en construcción en Puertochico contará con tecnología "puntera" y combinará la museografía tradicional con espacios de realidad virtual, 3D o una sala ultra inmersiva "revolucionaria".

Además, tendrá con un almacén visitable con piezas de interés que no se incluyan en el discurso expositivo y un laboratorio que situará al museo cántabro "a la vanguardia de Europa", según ha avanzado la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, en una mesa redonda celebrada en Fitur que ha moderado el consejero del área, Luis Martínez Abad, y en la que han intervenido también responsables de las otras dos grandes infraestructuras museísticas que abrirán en 2026 y 2027 en la comunidad: Faro Santander y el centro asociado del Reina Sofía-Archivo Lafuente.

Tres dotaciones que convertirán a Santander en la capital con "mayor y mejor oferta museística del país" y que harán de la cultura "una palanca importante de atracción de visitantes", por lo que se aprovecharán para "desestacionalizar" el turismo y transformar el perfil de los viajeros.

Así lo han destacado este jueves tanto el consejero como los participantes en la mesa que han hablado de estas tres futuras instalaciones en la mesa titulada 'Cantabria, un destino cultural infinito'. En concreto, además de la directora general han estado el director de Faro Santander, Daniel Vega; y la directora de Comunicación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Diana Lara Requena.

Según ha indicado esta última, la obra para convertir el antiguo edificio del Banco de España en Santander en sede del Archivo Lafuente se recepcionará este verano y a continuación se trabajará en el equipamiento y el personal, un proceso que requerirá "en torno a un año", por lo que se prevé abrir para verano de 2027.

Lo que marcará la diferencia en este espacio es que su contenido no es una colección permanente, sino un archivo permanente que además por primera vez podrá visitarse, por lo que la actividad y las exposiciones girarán en torno a este concepto.

Por su parte, la rehabilitación de la antigua sede del Banco Santander en el Paseo Pereda que albergará Faro Santander está a punto de finalizar y se espera que abra a finales de junio. Previamente se iniciará en febrero el "testeo de instalaciones", y en se mayo pasará a los equipamientos.

Estos se diferenciarán en cinco ámbitos: uno protagonizado por la colección del Banco Santander, otro de exposiciones temporales, un lugar de experimentación artística sobre todo para los niños, otro centrado en la tecnología y la innovación y un último para los creadores de Cantabria.

Mientras, el Gobierno cántabro espera que el edificio del MUPAC esté terminado a finales de 2026, por lo que ya trabaja en la museografía con el objetivo de que la nueva instalación "esté a la altura del valioso patrimonio que custodia".

NUEVOS HALLAZGOS EN EL MUPAC

Además de que la tecnología cobrará "muchísima importancia", al ampliarse la superficie respecto a la actual, aumentará también el discurso expositivo, al que se incorporarán los nuevos hallazgos, como los huesos de la Dama Roja de la cueva de El Mirón.

La museografía se repartirá por áreas temáticas y cronológicas y, además del arte paleolítico, se podrán ver piezas de la época romana y medieval. Esta última, como ha explicado la directora general de Cutura, "ha sido menos estudiada dado la potencia de la Prehistoria, pero está arrojando hallazgos muy importantes".

Fernández ha destacado que será un museo "moderno, funcional y con un diseño arquitectónico espectacular", con una superficie total de unos 11.000 metros cuadrados de los que 4.000 serán de espacio expositivo.

Se accederá por una plaza pública y un hall a una planta baja donde estará situada la biblioteca, la recepción, la tienda y la cafetería; y ya en dos plantas superiores la colección permanente. También habrá un espacio de 600 metros cuadrados para exposiciones temporales, y una terraza-mirador que servirá para muestras o eventos.