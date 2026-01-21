Teka ofrece indemnizaciones de 28 días por año trabajado a los empleados afectados por el ERE

Archivo - Teka en Santander.-ARCHIVO - TEKA - Archivo

La dirección de Teka ha propuesto indemnizaciones de 28 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para los empleados menores de 61 años afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que la empresa, pertenece a la multinacional china Midea, pretende suprimir 99 puestos de trabajo en España, 47 de ellos en la fábrica de Santander, 26 en la de Zaragoza, 22 en el centro logístico de Alcalá de Henares (Madrid) y cuatro en las oficinas centrales.

Además, para los mayores de 61 años ha propuesto un plan de renta del 75 por ciento del salario neto hasta la edad de jubilación, y para los mayores de 58 a 60, otro del 50% del salario neto.

Así se lo ha expuesto la dirección de la fabricante de electromésticos a los representantes sindicales de la plantilla, que este miércoles han celebrado la tercera reunión para negociar el ERE y de la que han informado estos últimos.

En un comunicado posterior al encuentro, los sindicatos --UGT, CCOO y CSIF-- han afirmado que siguen ratificándose en la "inexistencia" de las causas alegadas por la compañía para aplicar el ERE, como ya lo advirtieron la semana pasada después de la anterior reunión, y han denunciado que la dirección "sigue sin poder justificar a día de hoy la medida planteada frente al supuesto problema que pretenden resolver".

Según han detallado, han hecho entrega a los dirigentes de un informe que han explicado "de viva voz", donde "se evidencia" que afrontar los planes de producción de la compañía este año, "no sería posible con una reducción tan elevada de puestos de trabajo".

Por su parte, la empresa ha vuelto a proponer externalizar el almacén de repuestos de Santander a Valencia, así como externalizar en Alcalá de Henares el Call Center de Usuario Final (CAU) y parte del Centro de Operaciones con Clientes (COC), decisión contra la que los sindicalistas se mantienen "firmes" ya que "solo pone en riesgo la competitividad" de la compañía, han opinado.

Finalmente, los sindicatos han lamentado que la dirección de Teka "no se ve capaz de contestar" las preguntas que les han planteado y que consideran "relevantes" para entender las causas del ERE. Además, han criticado que la propuesta inicial de la compañía está "muy alejada de los intereses de los trabajadores y de la realidad social".

La empresa les ha emplazado a una próxima reunión a celebrar el 28 de enero, donde participarán responsables de las fábricas de Santander y Zaragoza y una figura de los servicios de atención al cliente.