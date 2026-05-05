El teléfono antiocupación de Cantabria ha recibido 34 consultas desde su puesta en marcha

Vivivenda okupada en Orejo - EUROPA PRESS

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

El teléfono puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria para la atención e información a ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación ha recibido un total de 34 consultas desde que comenzó a operar, el 22 de diciembre de 2025.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, las 34 consultas en estos poco más de cuatro meses se han producido tanto por vía telefónica como por email y no todas las personas han informado de la ubicación de sus viviendas, si bien, con los datos disponibles, las quejas más numerosas corresponden a Santander, con siete, cinco de ellas a través del teléfono antiocupación y dos por correo electrónico.

Por su parte, tres llamadas han sido relativas a incidencias en Castro Urdiales, y las restantes corresponden a un caso en Limpias, Guarnizo (Astillero), Bezana (Santa Cruz de Bezana), Colindres, Ramales de la Victoria, Santa María de Cayón, Oruña (Piélagos) y Laredo.

Respecto a los correos electrónicos, únicamente cuatro personas han ofrecido datos de la ubicación de sus viviendas: los dos citados de Santander, uno en Solórzano y otro en Muriedas (Camargo).

El teléfono antiocupación tiene como objetivo "brindar apoyo a los propietarios para aumentar la seguridad jurídica y orientarlos en las ayudas públicas" que ofrece el Ejecutivo autonómico.

Así, a través del número 942 306 126, que está operativo de 9.00 a 14.00 horas, y del correo electrónico okupacion@gesvican.es, los ciudadanos pueden acceder a asesoría "inmediata", proporcionada por especialistas de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional (OIHEH), así como un abogado con formación específica en la materia.

Este servicio dota a los afectados de información precisa y les ofrece una herramienta "útil y accesible" para defender su propiedad.

Además, Gesvican ha preparado una guía rápida de actuación ante posibles casos de ocupación. Se aconseja a los propietarios que presenten denuncia a la Policía Nacional o Guardia Civil, así como recopilar toda la documentación que acredite la titularidad del inmueble.