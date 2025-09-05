Telepark y Comerciantes del Casco Viejo acuerdan descuentos este mes en los parkings de México y Pombo

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander y Telpark han alcanzado un acuerdo para poner en marcha una campaña de descuentos en los parkings México y Pombo, gestionados por la compañía en el municipio.

La promoción estará disponible del 8 al 30 de septiembre, ambos incluidos, y permitirá estacionar en estas instalaciones durante 12 horas por 2,19 euros y 6,99 euros, respectivamente, sin limitaciones horarias ni restricciones de día. Este precio supone un ahorro del 58% en México y 39% en Pombo respecto a la tarifa habitual, ha informado Telepark.

Los usuarios podrán beneficiarse del descuento mediante la adquisición de bonos Multipass de 5, 10 ó 20 pases a través de la aplicación de Telpark. Una vez comprados, bastará con introducir la matrícula del vehículo para que se active automáticamente el sistema de acceso y salida mediante lectura digital, agilizando el proceso y eliminando pasos como la retirada de ticket o el pago manual. Además, se podrá cambiar la matrícula asociada al pase Multipass con total flexibilidad. Estos bonos tendrán un año de caducidad desde la fecha de compra.

Esta campaña incorpora además un beneficio adicional: un 30% de descuento en la carga de vehículos eléctricos para todos los usuarios que adquieran un pase Multipass, aplicable hasta el 31 de diciembre en cualquier parking Telpark con puntos de recarga en España.

Telpark está presente en Santander desde 1982 y gestiona en la ciudad un total de 7.992 plazas, repartidas entre dos en aparcamientos subterráneos y 7.122 en superficie.