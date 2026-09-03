Tensión en Santander entre asistentes a la concentración por Ceuta y una contra el racismo

Tensión entre manifestantes de una concentración por Ceuta y una contra el racismo en Santander - ÁGORA LUIS TOCA

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coincidencia anoche en Santander entre el acto institucional convocado por el Ayuntamiento en apoyo a Ceuta y una concentración contra el racismo a pocos metros generó algunos momentos de tensión y confrontación entre los participantes de una y otra movilización.

Ello ocurrió cuando éstos coincidieron en Calvo Sotelo, a la altura de la Delegación del Gobierno, que era donde se estaba desarrollando la concentración contra el racismo, convocada por las asociaciones Pasaje Seguro y Calles contra el Fascismo y a la que, según la Policía Local, asistieron unas 150 personas.

Al concluir en esos momentos el acto institucional convocado por el Ayuntamiento en la Plaza Consistorial --al que, según este mismo Cuerpo acudieron más de 10.000 personas--, algunos de los asistentes que provenían de él se posicionaron frente a los participantes en la concentración contra el racismo y hubo cruces de insultos y de consignas entre unos y otros.

Para evitar incidentes, la Policía Nacional desplegó un cordón de agentes que separaba a ambas partes con el objetivo de evitar que la tensión fuera a más.

Desde este Cuerpo han confirmado a Europa Press que no tienen constancia de ningún altercado ni de la existencia de denuncias relacionadas con ello.

En cambio, algunos vídeos muestran la tensión vivida entre ambas partes, insultos y en uno de ellos se ve cómo una persona con la cara parcialmente cubierta, que estaba frente a los manifestantes contra el racismo, golpea en la cámara a un fotógrafo que estaba cubriendo lo que allí acontecía.

EL PSOE CONDENA LOS ATAQUES DE ODIO

Tras lo ocurrido, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha condenado los "ataques de odio" vertidos contra la población inmigrante y ha considerado una "auténtica vergüenza" los "actos de confrontación" vividos en las concentraciones de este miércoles, como el ocurrido frente a la Delegación del Gobierno.

"Basta ya de ruido y de bulos, todos y todas estamos con Ceuta, todos y todas estamos con el pueblo ceutí", ha trasladado Quiñones al inicio de la rueda de prensa sobre actualidad política.

Según ha señalado, el PSOE apuesta por proteger las fronteras y una inmigración ordenada y condena "todos los ataques de odio" que se están vertiendo "contra todas aquellas personas que se juegan la vida para venir al país y llegar a Europa en busca de una vida mejor".

Quiñones ha indicado que "una cosa es apoyar a Ceuta y otra muy distinta quebrar la convivencia y cuestionar el derecho de los demás a expresarse" y ha subrayado que "todos los cántabros apoyamos al pueblo ceutí y creemos que hay que buscar soluciones ante la situación que están sufriendo".

Sin embargo, ha afirmado que "lo que hemos visto ayer frente a la Delegación del Gobierno es una auténtica vergüenza y, desde luego, debe ser censurado por todas aquellas personas que libremente ayer salieron a defender a Ceuta", ha manifestado.

Por otra parte, Quiñones también ha condenado la agresión homófoba que sufrió un joven durante la madrugada de la primera jornada de las fiestas de San Tiburcio de El Atillero, el pasado fin de semana.

"No hay cabida para todos aquellos que no entiendan que vivimos en una sociedad plural, acogedora, diversa e inclusiva, y condenamos a todas aquellas personas que insultan, agreden, acosan o golpean a las personas por su condición sexual", ha sentenciado.

ÁGORA LUIS TOCA

Por su parte, el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca Toca ha lamentado que la concentración junto a la Delegación tuviera que desarrollarse "sitiada por participantes vinculados a posiciones de ultraderecha".

Su presidenta, María Toca, que asistió a ella, ha asegurado que estas personas profirieron "insultos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mensajes "contra la dignidad de las personas", así como "llamamientos a expulsar a los migrantes al margen de las leyes vigentes".

Así, esta entidad ha mostrado su "desolación" porque un acto así acabara "en un escenario para la exhibición de la ultraderecha y la difusión de mensajes contra las personas migrantes".

Sobre Ceuta, cree que la respuesta a la situación que se vive allí "debe pasar por la solidaridad del conjunto del Estado y por el reparto de las personas migrantes entre las distintas comunidades autónomas".