El tercer día de huelga en TYCSA vuelve a paralizar la fábrica de Nueva Montaña, según los sindicatos

El tercer día de huelga en TYCSA vuelve a paralizar la fábrica de Nueva Montaña

Insisten en reclamar a la Dirección medidas contra la "creciente siniestralidad y precariedad laboral" SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tercer día de huelga en la fábrica de Global Special Steel Products (TYCSA) en Nueva Montaña ha tenido un respaldo total de la plantilla como ya sucediera con los paros convocados el 22 y el 27 de octubre, han informado este viernes los sindicatos.

El paro, que se prolongará hasta las 6 horas de mañana sábado 13 de diciembre, responde una vez más a "una creciente accidentalidad y precariedad laboral y la nula voluntad de la Dirección de la empresa para remediarlo".

En un comunicado, los sindicatos de la planta cántabra de TYCSA han criticado que, tras 18 meses de denuncias y de negociaciones para que se cumpla lo estipulado en el convenio colectivo y que no haya sobrecarga de trabajo ni accidentes laborales, "la Dirección de la empresa sigue sin querer solucionarlo y además responde con represalias, amenazas y sanciones a personas trabajadoras por su legítimo derecho a secundar las huelgas".

Las movilizaciones proseguirán el jueves 18 de diciembre con una nueva jornada de huelga general desde las 14 horas hasta las 6 horas del día siguiente.