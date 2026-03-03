El TMCE de Torrelavega acoge el día 15 la ópera 'El elixir de amor'

La concejal de Cultura, Esther Vélez, con el cartel de la ópera - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) de Torrelavega acogerá el domingo 15, a las 19.00 horas, la ópera 'El elixir de amor', una de las obras más reconocidas del repertorio lírico internacional.

La representación correrá a cargo de la Compañía de Ópera LGAM (Leonor Gago Artist Management), en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, y ofrecerá al público torrelaveguense la oportunidad de disfrutar en directo de una de las comedias románticas más populares de Gaetano Donizetti.

'El elixir de amor', ópera en dos actos con libreto de Felice Romani, narra la historia de Nemorino, un joven enamorado de Adina que, desesperado por conquistarla, compra un supuesto elixir mágico que promete despertar el amor. La obra combina humor, romanticismo y algunas de las arias más célebres del repertorio operístico, como la conocida 'Una furtiva lágrima'.

La producción cuenta con la participación de destacados solistas invitados y con la colaboración artística de la Ópera Nacional de Moldavia. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 140 minutos, con descanso incluido, y tiene traducción simultánea mediante subtítulos.

Las entradas ya están a la venta a un precio de 15, 22 y 27 euros y pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta del teatro. Para más información se puede consultar la Web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es

La concejal de Cultura, Esther Vélez, ha destacado que esta propuesta "vuelve a situar al Teatro Municipal Concha Espina como un referente cultural en Cantabria, acercando grandes títulos de la lírica al público de Torrelavega".

La edil ha subrayado además la importancia de "seguir apostando por una programación variada y de calidad, capaz de atraer tanto a aficionados a la ópera como a nuevos públicos".