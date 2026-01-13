Toda Cantabria está este martes en aviso amarillo por viento

Archivo - Olas rompiendoen Santander, Cantabria (España).- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este martes el aviso amarillo (peligro bajo) por viento en toda Cantabria hasta las 15.00 horas, con probabilidad de rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

En concreto, la alerta amarilla afecta a Liébana, el centro de la región, el Valle de Villaverde, Cantabria del Ebro y el litoral, según datos de la AEMET consultados por Europa Press.

En Liébana y Cantabria del Ebro se esperan en este periodo rachas de hasta 80 kilómetros por hora, mientras que en el litoral y el centro y valle de Villaverde ascienden a 90 km/h.