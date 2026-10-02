Toda Cantabria está este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas con paraguas pasan por un paso de cebraen Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toda Cantabria estará este sábado, 3 de octubre, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en toda la región entre las 15.00 horas y las 21.00 horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web.

Además, el aviso se extenderá hasta la medianoche en el litoral cántabro.