Todo listo para la 18 edición de Los 10.000 del Soplao, con pronóstico de buen tiempo y 28 grados

Los 10.000 del Soplao. - LOS 10.000 DEL SOPLAO

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cabezón de la Sal se prepara para recibir el próximo sábado, 23 de mayo, a más de 4.000 participantes en la edición número 18 de Los 10.000 del Soplao, en la que se prevé buen tiempo y temperaturas que rondarán los 28 grados.

Así lo ha informado este jueves la organización en nota de prensa, en la que ha recordado que El Infierno Cántabro ha modificado parte del recorrido de la Ultramaratón por el alto caudal del río Argoza a su paso por Correpoco.

La recogida de dorsales se desarrollará a partir de las 16.30 horas de este viernes en el parque Conde de San Diego de Cabezón de la Sal, escenario donde, además, diferentes marcas del sector de la bicicleta y el Trail running aprovecharán para presentar sus últimas novedades en una Feria del Corredor.

La primera modalidad en tomar la salida corresponderá a la Ultramaratón en las dos distancias propuestas (75 y 110 kilómetros). Será a las doce de la noche cuando los corredores afronten un recorrido que presenta novedades de última hora debido al alto nivel del agua del río Argoza en Correpoco.

Al "no darse las condiciones de seguridad necesarias" para cruzar el río a pie, los participantes continuarán por la carretera hasta alcanzar el cruce de La Punvieja, desde donde iniciarán la subida hacia Los Tojos, donde se fijará un punto de control obligatorio que será necesario superar para continuar en carrera.

La salida del resto de modalidades: Ciclismo (bicicleta de montaña, gravel y ebike), Maratón, Speed trail (media maratón), Ruta a Pie y Rutas Adaptadas tendrán lugar a las 8 de la mañana del sábado, en lo que se prevé sea una nueva fiesta multitudinaria del deporte popular.

Para la modalidad de Ruta a Pie -la más multitudinaria al superar los dos mil inscritos- y como novedad, los organizadores, en colaboración con MARE y el Gobierno de Cantabria, harán entrega a todos los participantes de un vaso plegable y reutilizable, que deberá utilizarse en cada avituallamiento para la hidratación.

La idea es prescindir totalmente de los vasos desechables de cartón con el objetivo de reducir la generación de residuos y reforzar así el compromiso con el cuidado del medioambiente.