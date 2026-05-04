Tolerancia 0 al Bullying exige a los parlamentarios "construir espacios seguros" contra el acoso en las escuelas

Tolerancia 0 al Bullying exige "construir espacios seguros" contra el acoso en las escuelas - EUROPA PRESS

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, Lourdes Verdeja, ha exigido este lunes a los representantes de todos los grupos parlamentarios de Cantabria "actuar con valentía, empatía y determinación" contra el acoso escolar para "construir espacios seguros" en los centros educativos, donde "cada niño y joven pueda desarrollarse sin miedo".

En esta línea, ha asegurado que "la buena convivencia no surge por casualidad" sino que depende de "la unión y el trabajo en red" de colegios, instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, asociaciones de padres y madres y "el compromiso conjunto de los partidos políticos".

Así lo ha afirmado en el manifiesto que ha leído en el patio del Parlamento de Cantabria, con motivo del acto institucional celebrado por el Día Internacional contra el Acoso Escolar, conmemorado el 2 de mayo, en el que ha reivindicado que "mirar hacia otro lado ya no es una opción: ver, oír y callar pertenece al pasado". Además, ha apuntado que "la diana para el acoso es la diversidad en cualquiera de sus formas".

En el acto han mostrado una escultura de cerámica elaborada por varios pacientes del Hospital de Día Psiquiátrico Infanto-Juvenil de Valdecilla, que, guiados por mentores terapéuticos, han moldeado las distintas partes.

Verdeja ha leído una analogía escrita por Eduardo, uno de los autores, sobre el proceso de elaboración de la figura y la situación que viven las víctimas de acoso escolar.

"Era frágil, me agrietaba y me rompía, pero ahora me siento acompañado, estoy aprendiendo a manejar mis emociones, a aceptarlas aunque me cuesta y sé que puedo seguir adelante, cada vez más fuerte, más resistente", ha manifestado.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Cámara regional, Alejandro Liz, ha afirmado que la "obligación" de los representantes públicos es "realizar un buen trabajo" en la elaboración de la Ley de Autoridad Docente y "no demorar la tramitación" de este proyecto de ley, ya que su aplicación "redundará en beneficio de los niños, las niñas, sus familias y la calidad del servicio educativo".

Liz ha opinado que esta normativa "tendría que permitir atajar mucho más rápido los casos de acoso y reforzar la capacidad del profesorado para asegurar un clima de convivencia".

En el acto, también ha estado presente el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad.

BUEN CLIMA ESCOLAR

Por otra parte, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha afirmado este lunes que Cantabria tiene un "buen clima escolar y una buena convivencia".

En este sentido, ha detallado que el informe anual elaborado por el Observatorio Regional de la Convivencia Escolar reporta unos datos que "no son malos", pero "eso no quiere decir que no haya problemas".

Asimismo, ha aclarado que los últimos informes reflejan que "cada vez detectamos más casos" de acoso escolar y se abren más protocolos. "Sin embargo, tanto en los protocolos como en los casos confirmados, sigue siendo un porcentaje muy pequeño respecto al total, por debajo del 1%", ha puntualizado.

Y ha apuntado que "hay casos que se nos escapan" a la Consejería y que son reportados por el servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil.

En este punto, el consejero ha recalcado que el bullying "en general es silente, es muy difícil de detectar". Por ello, ha apostado no solo por el tratamiento, sino también por la prevención, ámbito en el que se enfocan la mayoría de las acciones del Ejecutivo, como el Programa ZIUR o el Programa Valientes, enfocados en la educación emocional.

También, ha vinculado la mejor detección a la formación de los docentes y tener herramientas o indicadores que "nos permitan detectar más casos".

Así ha respondido, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa de presentación del estudio de viabilidad para una residencia universitaria en la parcela de la UC en la avenida de Los Castros.