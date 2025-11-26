Tony Fernández Jove ve un "gran potencial" para que Cantabria sea "referente" en el sector naval

Tony Fernández Jove recibe el VII Premio Industria Azul del Clúster MarCa - GOBIERNO

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Grupo Fernández Jove, Tony Fernández Jove, ha recibido este miércoles el VII Premio Industria Azul del Clúster MarCa por su destacada trayectoria empresarial y su contribución al crecimiento e internacionalización del sector marítimo e industrial de la región.

Según ha destacado al recogerlo, este galardón le inspira para seguir trabajando "con más empeño, convicción y compromiso con Cantabria", comunidad que, a su juicio, tiene un "gran potencial" para convertirse en "referente" en el sector naval.

Fernández Jove ha recibido la distinción de manos del consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Edudardo Arasti, en un acto en el Gran Casino Sardinero con la asistencia, entre otros, de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Clúster MarCa, Juan Luis Sánchez.

Durante su intervención, el consejero ha reconocido la trayectoria de una empresa familiar, Fernández Jove, que en la figura de su actual director general "ha sabido leer los tiempos, anticipar los cambios y transformar los retos en oportunidades" desde su fundación como ferretería en los años 70 del siglo pasado hasta convertirse en un grupo industrial presente en más de 65 países, con casi 200 empleos directos, cuatro unidades de negocio punteras y una diversificación que abarca desde la construcción naval hasta el ferrocarril, el petróleo, el gas o las telecomunicaciones.

"Su impulso al sector naval en Cantabria, tras la reconversión industrial, no sólo permitió a la empresa crecer, sino que abrió puertas a mercados internacionales y añadió capacidades de ingeniería, fabricación e integración que hoy son referencia", ha destacado Arasti, quien ha remarcado que el impacto de Fernández Jove "va más allá de los resultados económicos", al apostar por la innovación "constante" para consolidar un liderazgo reconocido, no sólo en Cantabria, sino también en España y en todo el mundo.

"Hablamos de un proyecto empresarial que ha hecho de la innovación, la disciplina y la internacionalización su forma de trabajar", ha afirmado el titular de Industria del Gobierno de Cantabria, para quien Tony Fernández Jove "forma parte de una generación de empresarios que demuestra que nuestra región puede competir, crecer y liderar".

En este sentido, ha destacado que este reconocimiento, que se une a otros galardones nacionales e internacionales como el Premio Armada 2022 al mejor proveedor, se enmarca dentro de la política industrial que está desplegando el Gobierno de Cantabria en su firme compromiso de apoyar al sector industrial desde la inversión, la planificación y la colaboración.

En su intervención, Arasti ha resaltado además la política industrial del Gobierno, la confianza empresarial, la atracción de inversión -especialmente extranjera-, la creación de empleo o la apuesta por la I+D+i, punto en el que ha enfatizado que el sector marítimo concentra "más de una quinta parte de toda la inversión regional en I+D+i", siendo así uno de los principales beneficiarios de ese esfuerzo.

Asimismo, ha puesto en valor el Plan de Internacionalización 2025-2028 que desarrolla el Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es), para acompañar a empresas como Fernández Jove en su salida a nuevos mercados, "facilitando que la industria cántabra compita globalmente sin renunciar a su arraigo local porque la internacionalización, no sólo abre fronteras, sino que fortalece a nuestras empresas, profesionaliza sus procesos y contribuye a la estabilidad del empleo en Cantabria".

El consejero ha abogado por impulsar la colaboración con los clústeres empresariales, incluido MarCa, por ser instrumentos "esenciales" para elevar la competitividad de los sectores industriales mediante medidas de cooperación y apoyo a proyectos que promuevan la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización.

En este sentido, y para finalizar, ha destacado la celebración del Día Marítimo Europeo, que tendrá lugar en Santander en 2027.