La tormenta no causa daños materiales en el MUPAC, que prevé reabrir sus puertas el viernes

Archivo - MUPAC.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes tormentas registradas durante la jornada de este lunes en Santander no ha causado daños materiales ni ha "estropeado nada" en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que previsiblemente reabrirá sus puertas el próximo viernes.

Aunque "no ha habido afección", el museo ha cerrado sus puertas durante estos días por "prevención" y para "evitar posibles riesgos o daños", ante la necesidad de mantener las vitrinas abiertas hasta "el ajuste" de las condiciones ambientales.

Así lo ha informado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Luis Martínez Abad, este martes a preguntas de la prensa, en las que ha explicado que, durante este proceso de reducción de la humedad, los fondos deben de permanecer en sus soportes en el interior de las vitrinas, evitando cualquier tipo de manipulación, ya que el aumento de humedad hace que pierdan cohesión y las vuelve más frágiles.

Según las indicaciones de la restauradora, se han abierto las vitrinas afectadas, desmontando los sistemas de iluminación en los casos necesarios, y se ha secado el interior de las mismas.

Dichas vitrinas deben permanecer abiertas para evitar la condensación, mientras se va logrando reducir la humedad en su interior de forma paulatina, con el objetivo de evitar cambios bruscos en las condiciones que pudiesen dañar los bienes patrimoniales.

Según ha señalado el consejero, la tromba de agua que cayó el domingo sobre las 21.00 horas provocó la filtración de agua hacia la sala de exposiciones desde el Mercado del Este.

El encargado de la sala de exposiciones se presentó en el museo y observó una "importante" filtración por diversos puntos del falso techo de la zona norte de la instalación, que afectaban principalmente a la sala de la vida en el Paleolítico, lo que es la cueva y la sala de arte mueble Paleolítico.

La filtración provocó un "importante" encharcamiento en dichas salas y la entrada de agua, "poco, pero algo", en varias vitrinas de la sala de arte Paleolítico, por lo que se procedió por seguridad a desconectar todos los sistemas eléctricos.

A primera hora de este lunes se restablecieron los sistemas eléctrico e informático, también se conectó el sistema de climatización y se procedió a achicar el agua acumulada en el suelo de las salas y a instalar los cubos en las zonas donde persistían las goteras.

El titular de Cultura ha indicado que tras las labores de prevención, probablemente para finales de semana, el viernes, el museo esté abierto de nuevo, una vez de el visto bueno la conservadora.

Martínez Abad ha hecho estas declaraciones en la presentación de la 12ª edición de 'Cantabria en corto', en el Palacio de Festivales.