Las tormentas obligan a desviar a Madrid el vuelo de Tirana y a cancelar el avión de regreso a la capital albana

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SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas que se produjeron durante la tarde y noche del domingo en Cantabria obligaron a desviar a Madrid el vuelo procedente de Tirana (Albania) que debía aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros y a cancelar el avión que debía partir después a la capital albana, según han confirmado a Europa Press fuentes de Aena.

Desde Amigos de Parayas se ha informado a través de las redes sociales que se decidió desviar el vuelo W45159, operado por Wizzair, tras un tiempo de espera a la altura de Bilbao y tras comprobar la imposibilidad de aterrizar en el aeródromo cántabro por las tormentas.

Según ha detallado en su cuenta de X, pasadas ya las 22.00 horas, los pasajeros del vuelo fueron desembarcados en Madrid y se fletaron cinco autobuses desde Barajas al Seve Ballesteros para trasladar a los pasajeros.

El primero de los autobuses ha llegado al aeropuerto cántabro en torno a las 6.20 horas de este lunes.

Ademas, el vuelo que debía realizar anoche el trayecto de vuelta desde el Seve hacia la capital albana fue cancelado, ha indicado Amigos de Parayas.